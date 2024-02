Applied Optoelectronics, Inc. est un fournisseur verticalement intégré de produits de réseaux à fibres optiques. La société conçoit et fabrique une gamme de produits de communication optique à différents niveaux d'intégration, depuis les composants, les sous-ensembles et les modules jusqu'à l'équipement complet clé en main. La société fabrique des lasers et des composants laser et mène des activités de recherche et de développement pour les composants laser et les modules optiques. Elle conçoit, fabrique et intègre également ses propres lasers analogiques et numériques à l'aide d'un procédé de fabrication propriétaire, l'épitaxie par faisceaux moléculaires (MBE) et le dépôt chimique organique en phase vapeur (MOCVD). Elle possède des installations d'ingénierie et de fabrication à Taipei (Taïwan) et à Ningbo (Chine). La société propose ses produits de réseau à fibre optique, principalement pour quatre marchés finaux de réseau, tels que la télévision par câble (CATV), les centres de données Internet, les télécommunications (telecom) et la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH).

Secteur Equipements et pièces électroniques