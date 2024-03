Applied Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits candidats contre des cibles moléculaires validées dans des indications où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits. La cible moléculaire de la société est l'aldose réductase (AR), une enzyme qui convertit le glucose en sorbitol dans des conditions de stress oxydatif. Les produits candidats de la société comprennent l'AT-007, l'AT-001 et l'AT-003. Son AT-007 est un IRA pénétrant le système nerveux central (SNC) pour le traitement des maladies rares du SNC, y compris la galactosémie, le déficit en sorbitol déshydrogénase (SORD) et le PMM2-CDG. L'AT-001 est un inhibiteur de l'aldose réductase (IRA) avec exposition et perméabilité nerveuse. L'AT-001 est en cours de développement pour le traitement de la cardiomyopathie diabétique (DbCM), une fibrose cardiaque mortelle. Son AT-003 est un IRA conçu pour traverser l'arrière de l'œil lorsqu'il est administré par voie orale. L'AT-003 est développé pour le traitement de la rétinopathie diabétique (RD).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale