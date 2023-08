Applied UV, Inc. est une société holding. La société opère par le biais de ses filiales, SteriLumen, Inc. (SteriLumen) et Munn Works, LLC (Munn Works). Elle opère à travers deux segments : les désinfectants et l'accueil. Le segment des désinfectants s'occupe de la conception, de la fabrication, de l'assemblage et de la distribution de systèmes de désinfection destinés aux marchés de la santé, de l'hôtellerie, du commerce, des municipalités et des résidences. Le segment de l'hôtellerie est engagé dans la fabrication de miroirs spécifiquement destinés à l'industrie hôtelière. Sa filiale, SteriLumen, développe et acquiert des dispositifs médicaux qui éliminent les agents pathogènes susceptibles de provoquer des infections nosocomiales (IPS). Ces dispositifs sont principalement distribués dans des établissements où la clientèle se renouvelle, comme les hôpitaux, les résidences-services, les cabinets médicaux et les cliniques sans rendez-vous, ainsi que dans d'autres espaces publics. Elle fabrique et fournit des miroirs décoratifs encadrés, des œuvres d'art encadrées et des vanités, principalement au marché de l'hôtellerie et de la restauration par l'intermédiaire de Munn Works.

Secteur Equipements et composants électriques