APPlife Digital Solutions, Inc. est un incubateur d'entreprises et un gestionnaire de portefeuille qui crée et investit dans le commerce électronique et les solutions basées sur le cloud. La société investit et crée des solutions pour le travail, la vie privée, les loisirs et la recherche qui rendent les utilisateurs productifs et efficaces, que ce soit au travail, à la maison ou en voyageant dans le monde entier. Par l'intermédiaire des entreprises de son portefeuille, la société développe des solutions de vie pour les problèmes et les besoins de tous les jours. Ses projets comprennent Rooster Essentials, OfficeHop et B2BCHX. Rooster Essentials est une plateforme de commerce électronique de produits de soins pour hommes. Elle fournit plus de deux cents produits quotidiens essentiels de plus de quatre-vingts marques à domicile. OfficeHop, une place de marché en ligne pour la location de bureaux privés, de salles de réunion, de déjeuners de travail et d'espaces créatifs - imaginez des locations de vacances, mais pour des espaces de bureau. Les utilisateurs peuvent trouver un bureau ou un espace de conférence à louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. B2BCHX, une ressource accréditée pour la vérification des antécédents des entreprises chinoises.

Secteur Logiciels