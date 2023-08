AppLovin Corporation est une société de technologie d'application mobile. La société se concentre sur la croissance de l'écosystème des applications mobiles (app) en favorisant le succès des développeurs d'applications mobiles. Ses solutions logicielles fournissent des outils aux développeurs d'applications mobiles pour développer leurs activités en automatisant et en optimisant le marketing et la monétisation de leurs applications. Les logiciels de la société se composent de trois solutions : AppDiscovery, MAX et Compass. AppDiscovery est une solution logicielle de marketing qui met en relation la demande des annonceurs et l'offre des éditeurs. AppDiscovery est alimenté par le moteur de recommandation à apprentissage automatique AXON. MAX est un logiciel d'enchères in-app qui optimise la valeur de l'inventaire publicitaire d'une application en organisant des enchères concurrentielles en temps réel. Compass est un outil d'analyse intégré à MAX qui offre aux développeurs les capacités de test, les informations et les renseignements nécessaires pour rester compétitifs. Sa plateforme a généré environ six milliards d'installations d'applications mobiles pour les développeurs d'applications mobiles.

Secteur Services et conseils en informatique