AppLovin Corporation fournit une plateforme technologique d'application, AppLovin. La société opère à travers deux segments : la plate-forme logicielle et les applications. Sa plateforme logicielle est principalement constituée de quatre solutions clés, telles que AppDiscovery, MAX, Adjust et Wurl. AppDiscovery est alimenté par AXON, son moteur publicitaire alimenté par l'IA, et fait correspondre la demande des annonceurs avec l'offre des éditeurs par le biais d'enchères à grande échelle et à des vitesses de l'ordre de la microseconde. MAX est une solution de monétisation qui utilise une technologie avancée d'enchères in-app qui optimise la valeur de l'inventaire publicitaire d'un éditeur en organisant des enchères compétitives en temps réel. Adjust est une plateforme de mesure et d'analyse marketing qui fournit aux marketeurs la visibilité, les informations et les données nécessaires pour améliorer les résultats de leurs applications marketing. Wurl est une plateforme de télévision connectée (CTV) qui distribue des vidéos en streaming pour les sociétés de contenu et fournit des solutions avancées de publicité et de publication pour attirer les téléspectateurs et maximiser les revenus.

Secteur Logiciels