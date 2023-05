Données financières USD EUR CA 2023 2 936 M - 2 703 M Résultat net 2023 133 M - 123 M Dette nette 2023 1 762 M - 1 622 M PER 2023 63,4x Rendement 2023 - Capitalisation 8 495 M 8 495 M 7 821 M VE / CA 2023 3,49x VE / CA 2024 2,96x Nbr Employés 1 691 Flottant 41,6% Graphique APPLOVIN CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique APPLOVIN CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 22,88 $ Objectif de cours Moyen 22,76 $ Ecart / Objectif Moyen -0,52% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Adam Foroughi Chairman & Chief Executive Officer Yun Chen President, CFO, Director & CAO Vasily Shikin Vice President-Engineering Omer Hasan Vice President-Operations Eduardo Vivas Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) APPLOVIN CORPORATION 117.28% 8 495 ACCENTURE PLC 4.63% 176 318 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. 0.04% 144 876 SIEMENS AG 15.40% 128 777 IBM -12.44% 112 107 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -10.24% 87 722