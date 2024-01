Applus Services SA est une entreprise espagnole du secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC). Les activités de la société, dans plus de 70 pays, sont divisées en quatre segments : Division automobile - services d'inspection légale des véhicules dans les juridictions où les transports et les systèmes doivent être conformes aux réglementations en matière de sécurité technique et d'environnement ; Division IDIADA composée de services d'ingénierie, y compris l'homologation mondiale, la certification de produits, la fourniture de terrains d'essai et d'installations et la conception ; Division énergie et industrie où la société offre des services de supervision, d'essai et d'analyse, d'inspection, d'ingénierie et de conseil dans une gamme complète de domaines, y compris les sources d'énergie renouvelables, les télécommunications et les entités de l'environnement marin ; Division laboratoires qui fournit des services de certification et de développement dans les domaines de la mécanique, de la structure, de l'ingénierie électrique, de la cybersécurité, des incendies et des matériaux de construction, ainsi que des systèmes de métrologie et d'étalonnage.