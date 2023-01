Appreciate Group nomme officiellement le directeur financier intérimaire au conseil d'administration

Appreciate Group PLC - fournisseur de produits de rédemption multi-détaillants aux marchés des entreprises et des consommateurs, basé à Merseyside, Angleterre - nomme officiellement Talha Ahmed au poste de directeur financier par intérim avec effet immédiat. Ahmed est nommé au conseil d'administration, alors qu'il n'était pas officiellement un administrateur statutaire lorsqu'il a été nommé au poste de directeur financier par intérim en juillet. M. Ahmed a été un membre clé de l'équipe financière depuis qu'il a rejoint la société en novembre 2021 en tant que directeur financier. Il est expert-comptable et a passé plus de quinze ans à travailler dans des cabinets de services professionnels avec une expérience dans quatre pays, y compris des rôles à Aberdeen et Manchester avec EY et PwC.

Cours actuel de l'action : 41,80 pence, en hausse de 1,0% jeudi matin à Londres

Évolution sur 12 mois : + 72%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

