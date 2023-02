Appréciez le rachat par PayPoint qui devrait être achevé dans le courant du mois

(Alliance News) - Appreciate Group PLC a déclaré jeudi que son acquisition par PayPoint PLC sera effective le 28 février.

Le fournisseur de services de paiement PayPoint, basé dans le Hertfordshire, en Angleterre, a accepté d'acheter Appreciate dans le cadre d'une transaction qui valorise la société à environ 83 millions de livres sterling. PayPoint paiera 33 pence en espèces et 0,019 nouvelle action PayPoint pour chaque action Appreciate.

Appreciate est un fournisseur de produits de rachat multi-détaillants basé à Merseyside, en Angleterre.

Elle a déclaré que la Haute Cour de Justice a sanctionné jeudi le plan et émis l'ordonnance du tribunal, à partir de laquelle la date effective de la transaction sera le 28 février, les actions d'Appreciate devant être retirées de la cote du marché AIM de la Bourse de Londres le 1er mars.

Les actions d'Appreciate ont clôturé en baisse de 1,3 % à 42,00 pence chacune à Londres jeudi.

