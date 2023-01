Les actionnaires d'Appreciate votent pour l'acquisition de PayPoint

Appreciate Group PLC - fournisseur de produits de rachat multi-détaillants aux marchés des entreprises et des consommateurs, basé à Merseyside, en Angleterre - rapporte qu'une majorité de ses actionnaires ont voté en faveur de l'acquisition par PayPoint PLC lors de son assemblée générale et de la réunion du tribunal. Lors de la réunion du tribunal, 99 % des actionnaires ont voté en faveur de l'acquisition. Lors de l'assemblée générale, la proposition a également obtenu un soutien de 99 %. L'acquisition reste encore soumise à la satisfaction ou à la renonciation d'autres conditions, y compris la sanction du tribunal lors de l'audience du tribunal, dit-elle.

Cours actuel de l'action : 41,90 pence chacun

Évolution sur 12 mois : +65 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

