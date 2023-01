APQ Global attribue la baisse de la valeur comptable à la réévaluation des devises.

APQ Global Ltd - Société de marchés émergents constituée en Guernesey, axée sur l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique - À la clôture le 30 décembre, la valeur comptable non vérifiée par action ordinaire était de 7,29 GBP. Ceci se compare à 22,20 GBP par action un an auparavant.

La variation de la valeur comptable reflète l'effet d'une réévaluation monétaire de fin d'année des investissements privés et une baisse de la valeur de son portefeuille d'actions.

Cours actuel de l'action : 7,00 pence à Londres le vendredi

Évolution sur 12 mois : baisse de 99 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

