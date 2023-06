La valeur comptable annuelle d'APQ Global diminue, la perte se creuse

APQ Global Ltd - Investisseur sur les marchés émergents constitué en société à Guernesey - La valeur comptable au 31 décembre est de 7,2 millions USD, soit une baisse de plus de deux tiers par rapport aux 23,6 millions USD au début de l'année 2022. Il subit une baisse sur l'ensemble de l'année. La diminution de la valeur comptable est due à une baisse de la valeur du portefeuille de marchés liquides et à des effets de change dans l'évaluation du portefeuille d'investissements directs, indique APQ Global. La perte avant impôts se creuse à 16,3 millions USD en 2022, contre 7,6 millions USD en 2021, tandis que la valeur comptable par action baisse à 9,21 cents, contre 30,07 cents. Les recettes, cependant, augmentent de 6,9 millions USD à 7,2 millions USD, et les dépenses administratives sont réduites de 4,2 millions USD à 303 405 USD.

Pour ce qui est de l'avenir, APQ Global déclare qu'elle a été en mesure de saisir des opportunités pour développer son portefeuille d'investissements directs qui est maintenant "très bien positionné pour tirer parti de plusieurs tendances croissantes à l'échelle mondiale".

Cours actuel de l'action : non négocié à 4,00 pence mardi à Londres, en baisse de 27 % par rapport à la clôture de 5,50 pence lundi.

Variation sur 12 mois : en baisse par rapport à 8,00 pence

