Aptamer émet un avertissement sur les revenus de l'année complète alors que les vents contraires se poursuivent en 2023.

(Alliance News) - Le groupe Aptamer PLC a averti mardi qu'il manquera son objectif de revenus pour l'ensemble de l'année, alors que les vents contraires se poursuivent au cours du nouvel exercice financier.

Aptamer est un fournisseur basé à York, en Angleterre, de services personnalisés, de diagnostics et de thérapeutiques pour les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.

La société a déclaré qu'au cours du semestre qui s'est terminé le 31 décembre, elle a dû faire face à des conditions économiques difficiles, mais qu'elle a également réalisé des progrès significatifs grâce à son investissement dans de nouvelles installations pour créer plus de capacité et une équipe élargie.

Aptamer a ajouté qu'elle s'attend à ce que les revenus soient pondérés au deuxième semestre, en raison de la saisonnalité typique des budgets des clients, mais cette situation a été exacerbée cette année, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment les retards des clients et les conditions économiques générales.

Par conséquent, Aptamer s'attend à ce que les revenus du premier semestre soient de l'ordre de 1,0 million de livres sterling. Il s'agirait d'une baisse de 29 % par rapport aux 1,4 million de livres sterling d'avant.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle reste concentrée sur la réalisation des attentes du marché pour l'ensemble de l'année, mais reconnaît que les vents contraires rencontrés au premier semestre pourraient se poursuivre en 2023 et que les revenus pour l'ensemble de l'année pourraient être inférieurs aux attentes du marché, mais sensiblement supérieurs au niveau atteint lors du dernier exercice.

Elle ajoute qu'elle a une "bonne visibilité" sur son pipeline commercial pour le second semestre, y compris un montant supplémentaire de 1,0 million GBP de commandes signées en cours, ainsi que des contrats en cours de négociation et de fortes manifestations d'intérêt dans les trois unités commerciales.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, Aptamer a déclaré des revenus de 4,0 millions GBP et une perte avant impôts de 2,6 millions GBP.

Aptamer a déclaré qu'elle fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure qu'elle progressera dans la seconde moitié de son exercice financier.

Le président-directeur général, Arron Tolley, a déclaré : "Notre pipeline de transactions très actif démontre l'opportunité claire du marché et la demande d'Optimers dans l'industrie des sciences de la vie. Dans l'environnement économique difficile actuel, en proposant à nos clients des économies de coûts significatives alors qu'ils développent des thérapies et des produits de diagnostic et qu'ils mènent des activités de recherche, nous nous attendons à générer des revenus croissants par le biais d'activités de R&D rémunérées, de contrats de licence de PI et de paiements d'étape basés sur le succès.

Les actions d'Aptamer étaient en baisse de 3,9 % à 50,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

