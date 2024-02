Aptamer Group plc est un développeur de liants Optimer pour l'industrie des sciences de la vie. Il offre des services personnalisés de sélection et de développement d'Optimer. Elle fournit à ses clients des solutions basées sur les aptamères pour une gamme d'applications thérapeutiques, diagnostiques et de liaison à des cibles. Elle développe des liants Optimer pour des applications thérapeutiques, diagnostiques, de biotraitement et de recherche. La plateforme Optimer fournit des outils aptamères qui permettent aux chercheurs et aux développeurs de couvrir tout le spectre des sciences de la vie. Les liants Optimer ont été développés pour une série d'applications, notamment les inhibiteurs et modulateurs thérapeutiques, les vecteurs de médicaments, la purification et la séparation des protéines, le criblage et la validation des biomarqueurs, la recherche in vitro, l'analyse du contrôle de la qualité, les essais pharmacocinétiques et médicamenteux, et les essais de diagnostic in vitro. Les optimères agissent comme des agonistes, des antagonistes ou des motifs de ciblage spécifiques à un type de cellule pour l'administration d'agents thérapeutiques à des cellules et des tissus cibles dans le traitement de maladies.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés