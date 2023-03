Aptamer répond au besoin de réactifs brevetables avec le lancement d'Optimer-Fc

(Alliance News) - Aptamer Group PLC a élargi lundi sa gamme de liants Optimer en lançant Optimer-Fc, un nouveau réactif pour l'immunohistochimie.

Aptamer est une société basée à York, en Angleterre, qui développe des liants d'affinité personnalisés grâce à sa plateforme propriétaire Optimer, afin de permettre de nouvelles approches dans les domaines de la thérapeutique, du diagnostic et de la recherche.

Les liants Optimer peuvent fonctionner comme une alternative aux anticorps. Les outils Optimer-Fc consistent en un liant Optimer conjugué au domaine Fc d'un anticorps.

"Notre nouvel Optimer-Fc répond à un besoin urgent du marché de l'IHC de développer de nouveaux réactifs brevetables. Au cours des derniers mois, nous avons innové pour répondre à ce besoin du marché, et nous avons développé et validé notre nouvelle plateforme pour développer ces réactifs. Nous avons déjà constaté un vif intérêt de la part d'entreprises majeures dans le domaine de l'IHC et d'entreprises pharmaceutiques de premier plan", a déclaré Arron Tolley, directeur général.

"Nous travaillons maintenant activement avec ces partenaires pour leur fournir et les soutenir dans l'utilisation d'Optimer-Fc. Optimer-Fc propose la possibilité de poursuivre de nouvelles cibles, qui se sont avérées jusqu'à présent insolubles avec les anticorps, et d'améliorer la sélectivité des tests. Nous pensons que cela ouvrira de nouvelles opportunités pour les biomarqueurs émergents dans la recherche et le diagnostic, ce qui pourrait encore accroître le potentiel de nos nouveaux outils d'IHC".

Les actions d'Aptamer sont restées stables à 28,00 pence chacune à Londres lundi matin.

