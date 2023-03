Hausse des bénéfices d'Eagle Eye ; Litigation Capital est optimiste

(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Aptamer Group PLC - Société basée à York, en Angleterre, qui développe des liants d'affinité sur mesure grâce à sa plateforme Optimer pour permettre de nouvelles approches dans les applications thérapeutiques, diagnostiques et de recherche - La perte semestrielle avant impôts pour les six mois au 31 décembre se creuse à 3,0 millions de livres sterling contre 1,2 million de livres sterling l'année précédente, les dépenses administratives augmentant à 3,0 millions de livres sterling contre 1,2 million de livres sterling. Le chiffre d'affaires passe de 1,4 million de livres sterling à 1,0 million de livres sterling. La perte par action passe de 1,83 pence à 3,81 pence. Pour l'avenir, Aptamer prévoit des revenus "significativement" plus élevés au second semestre de l'exercice 2023, car certains de ses projets de développement contractuels actuels sont en cours d'achèvement ou commencent des phases secondaires. Aptamer prévoit des revenus en ligne avec les attentes du marché pour l'ensemble de l'année.

Berkeley Energia Ltd - société d'énergie propre axée sur la mise en production du projet Salamanca en Espagne, détenu à 100% - passe à une perte intermédiaire pour les six mois au 31 décembre, car le gain provenant des mouvements de la juste valeur baisse. La perte avant impôts est de 849 000 AUD - environ 465 083 GBP - par rapport à un bénéfice de 63,8 millions AUD il y a un an. Le gain provenant des mouvements de la juste valeur baisse à 633 000 AUD, contre 64,1 millions AUD. Pour l'avenir, la société indique que les perspectives du marché de l'énergie nucléaire et de l'uranium continuent de se renforcer.

Croma Security Solutions Group PLC - Fournisseur de services de sécurité basé à Fareham, Angleterre - Le bénéfice avant impôts pour les six mois au 31 décembre augmente à 254 000 GBP contre 189 000 GBP l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires grimpe à 3,8 millions de GBP contre 3,0 millions de GBP. Le coût des ventes est passé de 1,8 million de livres sterling à 2,1 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare que ses activités commerciales sont bien orientées et qu'elle dispose d'un potentiel de croissance supplémentaire. Le projet de vente de sa filiale Croma Vigilant, annoncé en décembre, se poursuit, Croma espérant que le problème sera résolu d'ici la fin de l'exercice en cours, qui s'achève le 30 juin.

Eagle Eye Solutions Group PLC - Fournisseur de solutions marketing basé à Londres - annonce un bénéfice avant impôts de 855 000 GBP pour les six mois se terminant le 31 décembre, soit une augmentation de 48 % par rapport aux 578 000 GBP de l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 15,1 millions de livres sterling à 20 millions de livres sterling. Elle déclare avoir entamé le second semestre de l'exercice 2023 en "position de force", avec une croissance continue des revenus récurrents annuels. Ajoute qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice 2023 se terminant le 30 juin soient supérieurs aux attentes actuelles du marché. Les prévisions sont un chiffre d'affaires de 37,8 millions de livres sterling, en hausse de 19 % par rapport aux 31,7 millions de livres sterling de l'année précédente, et un Ebitda ajusté de 7,5 millions de livres sterling, en hausse de 15 % par rapport aux 6,5 millions de livres sterling de l'année précédente.

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - enregistre une perte avant impôts de 10,9 millions USD au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre un bénéfice de 4,0 millions USD l'année précédente, les revenus des services de contentieux ayant chuté de 19,3 millions USD à 4,7 millions USD. Pour l'avenir, il s'attend à davantage d'opportunités d'investissement, compte tenu de l'assouplissement des moratoires sur les litiges liés à l'insolvabilité et à la restructuration. Pendant la pandémie de Covid, de nombreux gouvernements ont introduit de tels moratoires.

Sovereign Metals Ltd - Société minière basée à Perth, en Australie, axée sur le Malawi - La perte avant impôts pour les six mois se terminant le 31 décembre est passée de 7,7 millions de dollars australiens à 8,5 millions de dollars australiens, les dépenses d'exploration et d'évaluation étant passées de 4,2 millions de dollars australiens à 5,8 millions de dollars australiens. La société indique que l'étude de préfaisabilité du projet de rutile Kasiya au Malawi est bien avancée et qu'elle devrait être achevée au cours du premier semestre 2023.

Tekmar Group PLC - Fournisseur de technologies et de services pour les marchés de l'énergie offshore basé à Darlington, en Angleterre - publie les chiffres de l'exercice financier au 30 septembre, par rapport aux 18 mois au 30 septembre 2021, en raison d'un changement d'exercice financier. La perte avant impôts passe de 5,8 millions de GBP à 5,2 millions de GBP. Le chiffre d'affaires passe de 47,0 millions de livres sterling à 30,2 millions de livres sterling. Pour l'avenir, la société prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements à l'équilibre pour l'exercice 2023, contre une perte d'Ebitda ajustée de 2,1 millions de GBP pour l'exercice 2022. Pour l'exercice 2024, elle prévoit un Ebitda ajusté positif.

Thor Energy PLC - Société de ressources d'uranium et de métaux énergétiques axée sur les États-Unis et l'Australie - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 décembre se réduit à 8 000 GBP, contre 783 000 GBP il y a un an. Anticipe des perspectives positives pour les prix de l'or dans le contexte de la guerre russe en Ukraine. En ce qui concerne le projet Kapunda, la société attend l'approbation du ministère de l'Énergie et des Mines d'Australie-Méridionale au cours du troisième trimestre de 2023.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

