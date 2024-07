Aptamer Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe des liants d'affinité sur mesure grâce à sa plateforme Optimer afin de permettre de nouvelles approches dans les domaines de la thérapeutique, du diagnostic et de la recherche. La plateforme Optimer de l'entreprise fournit des outils aptamères de nouvelle génération qui permettent aux chercheurs et aux développeurs de couvrir tout le spectre des sciences de la vie. Ses liants Optimer ont été développés pour une série d'applications, notamment les inhibiteurs et modulateurs thérapeutiques, les vecteurs de médicaments, la purification et la séparation des protéines, le criblage et la validation des biomarqueurs, la recherche in vitro, l'analyse du contrôle de la qualité, les essais pharmacocinétiques et médicamenteux, et les essais de diagnostic in vitro. Sa division Aptamer Diagnostics utilise la technologie de la société pour soutenir le développement de plateformes de diagnostic, telles que la protéomique, les dispositifs à flux latéral, les biocapteurs et les immunodosages, tels que les tests immuno-enzymatiques (ELISA). Sa plateforme Optimer soutient un portefeuille diversifié de partenaires et de technologies.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés