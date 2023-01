Le groupe Aptamer signe deux nouveaux contrats d'une valeur supérieure à 500 000 GBP

(Alliance News) - Le groupe Aptamer PLC a célébré mardi un "début solide" pour le second semestre, après avoir signé deux nouveaux contrats avec le potentiel de paiements d'étape et de licences en aval.

Aptamer est une société basée à York, en Angleterre, qui développe des liants d'affinité personnalisés par le biais de sa plateforme propriétaire Optimer afin de permettre de nouvelles approches dans les applications thérapeutiques, diagnostiques et de recherche.

Les liants Optimer peuvent fonctionner comme une alternative aux anticorps.

Les deux nouveaux contrats de rémunération à l'acte ont une valeur initiale de plus de 500 000 GBP, sous réserve de la progression réussie du développement d'Optimer.

Le premier est conclu avec BaseCure Therapeutics, une société de biotechnologie au stade préclinique qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments innovants à base de siRNA.

Aptamer travaille avec BaseCure Therapeutics pour identifier des liants Optimer ciblant les cellules qui pourraient être développés comme véhicules de livraison potentiels pour l'absorption de siRNA dans les cellules et les tissus cibles.

Le second contrat est conclu avec un développeur d'enzymes sur mesure basé en Asie.

Aptamer développera des liants Optimer pour les incorporer dans un biocapteur afin de permettre une surveillance pratique des ingrédients dans les processus de fabrication de l'entreprise.

"La signature de ces deux accords substantiels constitue un solide début de second semestre pour le groupe Aptamer. La nature diverse de ces partenariats démontre la large applicabilité de la plateforme Optimer à travers l'industrie des sciences de la vie, du soutien de méthodes de fabrication améliorées au développement de nouveaux médicaments et au besoin accru de nouvelles alternatives d'anticorps au sein du marché des sciences de la vie. J'ai hâte de mettre à jour le marché concernant les progrès de ces accords et de nouveaux partenariats en temps voulu," a déclaré le directeur général Arron Tolley.

Les actions d'Aptamer se négociaient 3,4 % plus haut à 39,80 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

