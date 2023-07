Aptamer Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est un fournisseur de liants Optimer utilisés dans la recherche, les diagnostics et les thérapeutiques. La société fournit des services personnalisés de sélection et de développement d'Optimer. La société fournit des solutions transformationnelles qui répondent aux besoins des chercheurs et des développeurs dans le domaine des sciences de la vie grâce à l'utilisation de sa technologie Optimer exclusive. L'entreprise a développé une plateforme technologique exclusive qui alimente trois activités distinctes : Les solutions Aptamer pour le développement personnalisé d'Optimer, les diagnostics Aptamer pour le développement interne et collaboratif de diagnostics basés sur Optimer et les thérapeutiques Aptamer pour le développement de thérapeutiques basées sur Optimer. Les Optimer peuvent agir comme des agonistes, des antagonistes ou des entités de ciblage spécifiques à un type de cellule pour la livraison d'agents thérapeutiques aux cellules et tissus cibles dans le traitement de la maladie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés