AptarGroup : Aptar figure au nombre des « Entreprises les plus responsables de France » d'après le Le Point

AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR), leader mondial dans le domaine de l’administration de médicaments, de la distribution de produits de consommation, et des solutions de conditionnement actif, a été reconnue comme l’une des « Entreprises les plus responsables de France » par Le Point. Aptar se positionne parmi les 100 meilleures entreprises, pour ses efforts dans les domaines de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance (ESG), et parmi les 50 premières pour la catégorie Environnement.

Le Point, célèbre magazine français d’actualité, a uni ses forces avec Statista, institut indépendant de veille économique et de collecte de données, basé en Allemagne, pour établir une liste d’entreprises en France employant plus de 500 personnes, selon leurs efforts dans les domaines de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance. Les entreprises répertoriées se sont vues attribuer une note globale et une note spécifique pour chaque catégorie. Ces notes ont été calculées à partir des données issues d’enquêtes publiques et des résultats obtenus au regard des 20 indicateurs clés de Statista, notamment les émissions de carbone, l’index de l’égalité salariale, et la sécurité.

« Nous sommes fiers d’être reconnus en Europe par Le Point et son partenaire Statista, pour nos contributions en faveur d’un avenir plus durable », a déclaré Stephan B. Tanda, président-directeur général d’Aptar. « Notre engagement envers l’ESG s’ancre dans une gouvernance diverse et solide, dans des objectifs environnementaux fondés sur la science, ainsi que dans la responsabilité sociale d’Aptar au sein des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Pour consulter la liste complète des entreprises reconnues, et lire l’article dans son intégralité, rendez-vous sur le site Web de Le Point en cliquant ici.

À propos d’Aptar

Aptar s’impose parmi les plus importantes sociétés mondiales, en matière de conception et fabrication d’une vaste gamme de dispositifs d’administration de médicaments, de systèmes de distribution de produits de consommation, et de conditionnement actif. Aptar exploite les connaissances acquises, la conception, l’ingénierie et la science en vue de créer des technologies de dosage, de distribution et de conditionnement de protection, pour les plus grandes marques au monde, engendrant ainsi une différence significative dans la vie, l’environnement esthétique, la santé et le foyer de plusieurs millions de personnes à travers le monde. Les solutions et services innovants d’Aptar desservent une multitude de marchés finaux tels que la pharmacie, la cosmétique, les soins personnels, la maison, l’alimentation et les boissons. Aptar a son siège social à Crystal Lake, dans l’Illinois, et emploie 14 000 salariés dévoués, dans 19 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aptar.com.

