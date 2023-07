AptarGroup, Inc. est un concepteur et un fabricant d'une gamme de solutions et de services de distribution de médicaments et de produits de consommation, de scellage et d'emballage actif. La société opère à travers trois segments : Aptar Pharma, Aptar Beauty et Aptar Closures. Aptar Pharma comprend des activités qui vendent des systèmes de distribution et des solutions de scellage et fabrique et vend également des composants d'emballage primaire en élastomère. Les produits de la société comprennent des bouchons pour les perfusions, les antibiotiques, la lyophilisation et les flacons de diagnostic. Le segment Aptar Beauty comprend des activités qui vendent des systèmes de distribution, des systèmes d'administration de médicaments, des solutions de scellage et des services aux marchés des médicaments sur ordonnance, des soins de santé grand public, des produits injectables et des solutions de science des matériaux actifs. L'activité Aptar Closures sert de nombreux marchés, notamment ceux de l'alimentation, des boissons, des soins personnels, des soins à domicile, de la beauté et des soins de santé. Ce segment propose des activités de protection alimentaire et de technologie de contrôle des flux élastomères.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier