AptarGroup, Inc. conçoit et fabrique des technologies de dosage, de distribution et de protection pour les médicaments et les produits de consommation. La société dessert divers marchés finaux, notamment ceux de la pharmacie, de la beauté, de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et des soins à domicile. La société opère à travers trois segments : Aptar Pharma, Aptar Beauty et Aptar Closures. Le segment Aptar Pharma fournit des pompes d'administration de médicaments par voie nasale et des valves d'inhalateurs-doseurs (MDI) aux marchés pharmaceutiques et de la santé dans le monde entier, ainsi que de l'élastomère pour les composants d'emballages primaires injectables dans le monde entier. Le segment fournit également des services conçus pour accélérer et réduire les risques liés au développement et aux approbations réglementaires des médicaments utilisant des dispositifs d'administration de médicaments. Le segment Aptar Beauty vend une variété de pompes, de systèmes airless et de valves aux marchés de la parfumerie, des cosmétiques de couleur, des soins du visage, des soins personnels et des soins à domicile. Le segment Aptar Closures vend principalement des bouchons de distribution.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier