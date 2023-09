AptarGroup, Inc. a annoncé que Sarah Glickman, une dirigeante accomplie avec plus de 30 ans d'expérience financière et opérationnelle au niveau mondial, a rejoint son conseil d'administration. Sarah est actuellement directrice financière et comptable principale de Criteo S.A., une société mondiale de médias commerciaux. Avant de rejoindre Criteo, Sarah était directrice financière par intérim chez XPO, Inc. Elle a également occupé des postes de direction au niveau mondial chez Novartis et Honeywell International et a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers.

Depuis 2021, Sarah siège au conseil d'administration et préside le comité d'audit de 2seventy bio, Inc. une société de biotechnologie (qui faisait auparavant partie de bluebird bio, Inc.). Glickman est un CPA américain et un Fellow Chartered Accountant britannique, titulaire d'un diplôme d'économie de l'Université de York, en Angleterre.