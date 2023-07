Aptitude Software Group plc est un fournisseur britannique spécialisé dans les logiciels de numérisation financière et de gestion des abonnements. La société fournit une gamme de services, tels que le cloud, la livraison, le centre de confiance de sécurité, le support et la formation. Elle propose diverses solutions, notamment l'automatisation de la conformité, la gestion des revenus, la numérisation des finances et la gestion des abonnements. Son automatisation de la conformité fournit des solutions pour les normes réglementaires, notamment la reconnaissance des revenus (IFRS 15/ASC 606), la comptabilisation des contrats de location (IFRS 16/ASC 842) et les contrats d'assurance (IFRS 17/LDTI). Sa solution de gestion des revenus, RevStream, est un logiciel configurable en tant que service (SaaS) conçu pour automatiser la conformité à la reconnaissance des revenus (ASC 606 / IFRS 15) et gérer le cycle de vie des revenus de bout en bout. Ses solutions de digitalisation de la finance comprennent FYNAPSE, Aptitude Accounting Hub et Aptitude Calculate. Elle sert divers secteurs, tels que la banque, l'assurance et l'édition.

Secteur Logiciels