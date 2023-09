Aptiv PLC est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - produits associés aux architectures électriques et électroniques (74,1%) : connecteurs, câblages, harnais, systèmes électriques et dispositifs de distribution sécurisée de charge haute-tension pour véhicules hybrides ; - dispositifs de sécurité et électroniques (25,9%) : modules de commande de carrosserie, dispositifs de réception, systèmes de connectivité et d'info-divertissement, produits électroniques pour véhicules hybrides, produits électroniques de sécurité active et passive, affichages et produits mécatroniques. A fin 2021, le groupe dispose de 127 sites de production et de 12 centres techniques dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,3%), Amérique du Nord (0,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (30,9%) et Amérique latine (1,7%).