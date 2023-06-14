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APTIV PLC

(APTV)
  Rapport
Temps réel estimé Cboe BZX  -  19:25:26 14/06/2023
101.98 USD   +0.82%
18:28Aptiv PLC CFO Says Customer Schedules Holding, Less Disruptive From Last Few Years -- Deutsche Bank Conf.
ZR
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Aptiv PLC CFO Says Customer Schedules Holding, Less Disruptive From Last Few Years -- Deutsche Bank Conf.

14/06/2023 | 18:28
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Aptiv PLC :

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV PLC DIT QUE LES CLIENTS PROGRAMMENT UNE RETENUE, MOINS DISRUPTIVE QUE CES DERNIÈRES ANNÉES -- CONFÉRENCE DE LA DEUTSCHE BANK.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE L'ACTIVITÉ CONTINUE DE S'AMÉLIORER SÉQUENTIELLEMENT.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LE SENTIMENT EUROPÉEN S'EST AMÉLIORÉ

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES DISRUPTIFS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT VONT DIMINUER.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES RÉSERVATIONS SERONT IRRÉGULIÈRES, MAIS QU'IL PRÉVOIT UNE FORTE CROISSANCE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES DISRUPTIFS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ONT COÛTÉ 350 MILLIONS DE DOLLARS À L'ENTREPRISE L'ANNÉE DERNIÈRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A CONNU DES HAUSSES DE PRIX DE 25 À 30 % DANS LE SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS EN TEMPS UTILE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE AVOIR CONSTATÉ DES FLUCTUATIONS IMPORTANTES DES DEVISES DE LA CHINE ET DU MEXIQUE AU PREMIER TRIMESTRE, QUI SE SONT STABILISÉES AU DEUXIÈME TRIMESTRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE DEVRAIT CONTINUER À AMÉLIORER SES MARGES.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QU'IL S'ATTEND À CE QUE LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES ATTEIGNE 89 MILLIONS D'UNITÉS EN 2025, ET QU'ELLE AUGMENTERA ENSUITE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES ACTIVITÉS LIÉES AUX LOGICIELS CONTINUERONT À CROÎTRE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV AFFIRME QUE LA SÉCURITÉ ACTIVE VA CONTINUER À CROÎTRE

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QU'IL S'ATTEND À UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 3 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE DOMAINE DES LOGICIELS ET DU CALCUL POUR LES VÉHICULES INTELLIGENTS D'ICI 2030.

* LE CFO D'APTIV INDIQUE QUE L'INDUSTRIE UTILISERA DE NOUVELLES ARCHITECTURES DE VÉHICULES INTELLIGENTS POUR CENTRALISER L'INFORMATIQUE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A REMPORTÉ AU PREMIER TRIMESTRE UN CONTRAT DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS AUPRÈS D'ÉQUIPEMENTIERS NORD-AMÉRICAINS POUR L'ARCHITECTURE DE VÉHICULES INTELLIGENTS.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE CONSOLIDE DE NOMBREUX PETITS ORDINATEURS DE VÉHICULES EN QUATRE GRANDS ORDINATEURS DE ZONE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A NEUF PROGRAMMES ACTIFS SUR L'ARCHITECTURE DES VÉHICULES INTELLIGENTS, CE QUI REPRÉSENTE UN POTENTIEL DE CROISSANCE ÉNORME.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ON ASSISTE À UNE EXPANSION DES SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE DE NIVEAU 2+.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LA COENTREPRISE MOTIONAL AVEC HYUNDAI TRAVAILLE SUR L'AUTOMATISATION DES VÉHICULES DE NIVEAU 3.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE MOTIONAL MULTIPLIE LES ACCORDS COMMERCIAUX AVEC LYFT ET UBER POUR LES ROBOTSAXIS ET LA LIVRAISON DE NOURRITURE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE MOTIONAL N'A PAS L'INTENTION DE DEVENIR UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN COMME WAYMO ET CRUISE.

* APTIV CFO SAYS MOTIONAL INTENDS TO BE A TECHNOLOGY PROVIDER OF ADVANCED LEVEL 4 SYSTEMS AND SOFTWARE Couverture supplémentaire de l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
APTIV PLC 1.21%102.375 Cours en différé.8.61%
DEUTSCHE BANK AG 0.71%9.93 Cours en différé.-6.88%
HYUNDAI CORPORATION -0.53%18940 Cours en clôture.16.91%
HYUNDAI MOTOR COMPANY 1.52%201000 Cours en clôture.33.11%
LYFT, INC. -1.40%10.54 Cours en différé.-2.99%
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Données financières
CA 2023 19 496 M - 18 051 M
Résultat net 2023 878 M - 813 M
Dette nette 2023 4 906 M - 4 542 M
PER 2023 32,3x
Rendement 2023 0,02%
Capitalisation 27 362 M 27 362 M 25 334 M
VE / CA 2023 1,66x
VE / CA 2024 1,44x
Nbr Employés 160 000
Flottant 99,8%
Graphique APTIV PLC
Durée : Période :
Aptiv PLC : Graphique analyse technique Aptiv PLC | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique APTIV PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Clôture 101,15 $
Objectif de cours Moyen 127,09 $
Ecart / Objectif Moyen 25,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Kevin P. Clark Chairman & Chief Executive Officer
Joseph R. Massaro Chief Financial Officer & SVP-Business Operations
Matthew Peterson Chief Information Officer & Senior Vice President
Benjamin Lyon Chief Technology Officer & Senior Vice President
William T. Presley Chief Operating Officer & Senior Vice President
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
APTIV PLC8.61%27 362
DENSO CORPORATION44.48%50 490
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD11.22%16 031
MAGNA INTERNATIONAL INC.-2.30%15 990
CONTINENTAL AG26.19%15 259
WEICHAI POWER CO., LTD.9.73%14 121
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