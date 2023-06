Aptiv PLC CFO Says Customer Schedules Holding, Less Disruptive From Last Few Years -- Deutsche Bank Conf.

Aptiv PLC :

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV PLC DIT QUE LES CLIENTS PROGRAMMENT UNE RETENUE, MOINS DISRUPTIVE QUE CES DERNIÈRES ANNÉES -- CONFÉRENCE DE LA DEUTSCHE BANK.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE L'ACTIVITÉ CONTINUE DE S'AMÉLIORER SÉQUENTIELLEMENT.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LE SENTIMENT EUROPÉEN S'EST AMÉLIORÉ

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES DISRUPTIFS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT VONT DIMINUER.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES RÉSERVATIONS SERONT IRRÉGULIÈRES, MAIS QU'IL PRÉVOIT UNE FORTE CROISSANCE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES DISRUPTIFS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ONT COÛTÉ 350 MILLIONS DE DOLLARS À L'ENTREPRISE L'ANNÉE DERNIÈRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A CONNU DES HAUSSES DE PRIX DE 25 À 30 % DANS LE SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS EN TEMPS UTILE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE AVOIR CONSTATÉ DES FLUCTUATIONS IMPORTANTES DES DEVISES DE LA CHINE ET DU MEXIQUE AU PREMIER TRIMESTRE, QUI SE SONT STABILISÉES AU DEUXIÈME TRIMESTRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE DEVRAIT CONTINUER À AMÉLIORER SES MARGES.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QU'IL S'ATTEND À CE QUE LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES ATTEIGNE 89 MILLIONS D'UNITÉS EN 2025, ET QU'ELLE AUGMENTERA ENSUITE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LES ACTIVITÉS LIÉES AUX LOGICIELS CONTINUERONT À CROÎTRE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV AFFIRME QUE LA SÉCURITÉ ACTIVE VA CONTINUER À CROÎTRE

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QU'IL S'ATTEND À UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 3 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE DOMAINE DES LOGICIELS ET DU CALCUL POUR LES VÉHICULES INTELLIGENTS D'ICI 2030.

* LE CFO D'APTIV INDIQUE QUE L'INDUSTRIE UTILISERA DE NOUVELLES ARCHITECTURES DE VÉHICULES INTELLIGENTS POUR CENTRALISER L'INFORMATIQUE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A REMPORTÉ AU PREMIER TRIMESTRE UN CONTRAT DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS AUPRÈS D'ÉQUIPEMENTIERS NORD-AMÉRICAINS POUR L'ARCHITECTURE DE VÉHICULES INTELLIGENTS.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE CONSOLIDE DE NOMBREUX PETITS ORDINATEURS DE VÉHICULES EN QUATRE GRANDS ORDINATEURS DE ZONE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A NEUF PROGRAMMES ACTIFS SUR L'ARCHITECTURE DES VÉHICULES INTELLIGENTS, CE QUI REPRÉSENTE UN POTENTIEL DE CROISSANCE ÉNORME.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV INDIQUE QUE L'ON ASSISTE À UNE EXPANSION DES SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE DE NIVEAU 2+.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE LA COENTREPRISE MOTIONAL AVEC HYUNDAI TRAVAILLE SUR L'AUTOMATISATION DES VÉHICULES DE NIVEAU 3.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE MOTIONAL MULTIPLIE LES ACCORDS COMMERCIAUX AVEC LYFT ET UBER POUR LES ROBOTSAXIS ET LA LIVRAISON DE NOURRITURE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE MOTIONAL N'A PAS L'INTENTION DE DEVENIR UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN COMME WAYMO ET CRUISE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'APTIV DÉCLARE QUE MOTIONAL N'A PAS L'INTENTION DE DEVENIR UN FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE DE SYSTÈMES ET DE LOGICIELS AVANCÉS DE NIVEAU 4