Tesla bégaie sous le verrouillage de Shanghai ; Pékin continue de chasser COVID

Parmi les centaines d'entreprises qui ont rouvert leurs usines à Shanghai ces dernières semaines, beaucoup ont dû relever le défi de remettre les lignes de production en marche tout en maintenant les travailleurs sur place dans un système en "boucle fermée".

Même si elles parviennent à tout remettre en ordre, ces entreprises dépendent de fournisseurs confrontés à des défis similaires.

Le dernier signe en date de la difficulté à augmenter la production dans le cadre des règles du COVID est venu de l'usine Tesla de Shanghai, dont la reprise il y a trois semaines a été généreusement couverte par les médias d'État comme un exemple de ce qui peut encore être réalisé malgré les restrictions.

Le constructeur automobile américain a interrompu la majeure partie de sa production dans l'usine en raison de problèmes d'approvisionnement en pièces, selon un mémo interne vu par Reuters.

Tesla avait prévu jusqu'à la semaine dernière d'augmenter la production aux niveaux d'avant le blocage d'ici la semaine prochaine.

Parmi les fournisseurs de Tesla confrontés à des difficultés figure le fabricant de harnais de câbles Aptiv, après que des infections ont été découvertes parmi ses employés, ont indiqué des sources lundi.

Des vidéos mises en ligne la semaine dernière montrent des dizaines d'employés de Quanta, fournisseur d'Apple et de Tesla, en train de déborder des gardes de sécurité en tenue de protection et de sauter par-dessus les portes de l'usine de peur d'être piégés à l'intérieur, sur fond de rumeurs de COVID.

Les mesures de restriction du COVID à Shanghai, Pékin et dans des dizaines d'autres grands centres urbains et centres de production en Chine pèsent lourdement sur la deuxième plus grande économie du monde, avec des retombées mondiales importantes sur le commerce et les chaînes d'approvisionnement.

L'incertitude quant aux perspectives économiques de la Chine est élevée, les économistes étant incapables de juger avec précision quand le pays pourra maîtriser le COVID, pour combien de temps et quel en sera le coût final.

"La croissance en Chine restera probablement l'otage du cours de la pandémie pendant la majeure partie de l'année", ont déclaré les analystes de Fathom Consulting dans une obligation.

Les marchés chinois ont connu une autre journée difficile mardi.

Shanghai, un centre vital pour le commerce, la finance et la fabrication pour la Chine et au-delà, avec une population de 25 millions d'habitants, subissait sa sixième semaine de confinement dans toute la ville.

L'isolement prolongé et impitoyablement appliqué heurte de plus en plus un monde extérieur qui revient progressivement à son mode de vie d'avant le COVID, même si les cas se multiplient.

La Chine a menacé de prendre des mesures contre les critiques de sa politique de "COVID dynamique-zéro", qui, selon elle, vise à "donner la priorité à la vie" et à prévenir les millions de décès causés par le virus dans le monde.

PÉRIODE CRITIQUE

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 à Shanghai est en baisse depuis près de deux semaines, mais ils se comptent toujours par milliers et les restrictions se sont durcies.

"Nous sommes toujours dans une période critique de prévention et de contrôle de l'épidémie", a déclaré Sun Xiaodong, directeur adjoint du Centre municipal de contrôle des maladies.

La ville faisait ce qu'elle espérait être un dernier effort pour mettre fin aux infections découvertes en dehors des zones soumises aux restrictions les plus strictes - l'indicateur le plus significatif pour savoir si le virus est maîtrisé.

Bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle, de nombreux quartiers résidentiels ont reçu des avis indiquant que les gens ne seraient plus autorisés à sortir, alors qu'ils pouvaient auparavant faire de brèves promenades ou des courses rapides.

Dans certains cas, des communautés entières ont été mises en quarantaine à la suite du test positif d'un voisin. De nombreux habitants de Shanghai doivent faire un test rapide d'antigène à la maison, quelques heures avant de faire le test PCR communautaire obligatoire.

Les tests font également partie de la routine quotidienne dans une grande partie de Pékin.

La capitale n'a pas vu son nombre de cas quotidiens dépasser quelques dizaines depuis le début de l'épidémie le 22 avril. Mais il a également été difficile de les faire baisser de manière significative.

Les restrictions ont donc été progressivement renforcées.

Lundi, une zone du sud-ouest de la capitale a interdit aux résidents de quitter leur quartier et a ordonné l'arrêt de toutes les activités non liées à la prévention du virus.

Ailleurs, certains résidents ont été priés de travailler à domicile ; les services de restauration ont été interdits ; les parcs, certains centres commerciaux et d'autres lieux ont été fermés ; et une grande partie des lignes de transport public ont été suspendues.