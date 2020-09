APTORUM : PUBLIE SES RESULTATS FINANCIERS ET UNE MISE A JOUR DE SES ACTIVITES POUR LE SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN 2020

Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM, Euronext Paris : APM) ("Aptorum Group" ou la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'agents thérapeutiques novateurs pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits à l'échelle mondiale, publie ce jour une mise à jour de ses activités et ses résultats financiers pour le semestre clos au 30 juin 2020.

"Je suis ravi des avancées réalisées durant la première moitié de 2020, malgré les défis que représentent la pandémie de COVID-19", déclare M. Ian Huen, PDG et Directeur exécutif d'Aptorum Group. "Durant toute la crise de COVID-19, nous sommes restés concentrés sur le développement de nos programmes thérapeutiques. Comme annoncé aujourd'hui, les nouvelles données positives montrent une importante activité in vivo d'ALS-4 (cicatrisation des plaies SARM et bactériémies à SARM) et des études in vitro et in vivo de SACT-1 (pour le neuroblastome et d'autres types de tumeur potentiels). En tant que société de croissance, nous avons également renforcé notre présence stratégique mondiale. En juillet, Aptorum Group est devenu la première société biopharmaceutique cotée au Nasdaq admise sur Euronext Paris. En outre, nous sommes très heureux des trois nouvelles nominations pour soutenir le développement de nos divers programmes. Tournés vers l'avenir, nous renouvelons notre engagement à accélérer la croissance commerciale et l'évolution de la Société en tant qu'entreprise biopharmaceutique avec des actifs prometteurs en phase clinique en cours de développement."

Mise à jour du pipeline de développement clinique et prochaines étapes

Le programme axé sur SACT-1 de la plateforme Smart-ACTTM, un médicament repositionné contre le neuroblastome et d'autres pathologies : en phase de préparation en vue d’un dépôt réglementaire de dossier IND (Investigational New Drug) en vue d’envisager le début des essais cliniques de phase Ib / IIa selon la procédure 505(b) (2) de la FDA américaine. D'autres tests in vitro pour évaluer l'effet potentiel de SACT-1 sur plus de 300 lignées de cellules cancéreuses ont été réalisés et démontrent un effet prometteur, notamment sur le cancer colorectal, la leucémie et le lymphome.

Programme axé sur ALS-4 de la plateforme Acticule, une petite molécule, candidat médicament pour le staphylocoque aureus résistant à la méthicilline (la superbactérie "SARM") : ALS-4 fait actuellement l'objet d'études de phases avancées en vue d’un dépôt réglementaire de dossier IND (Investigational New Drug) et d'une soumission réglementaire au T4 2020 pour débuter ensuite un essai clinique de Phase 1 sur l'homme.

Programme axé sur CLS-1 de la plateforme Claves, une approche par macromolécules contre l'obésité : actuellement en phase d'optimisation, avec comme objectif de débuter des études soutenant une désignation IND en 2021.

NLS-2 NativusWell® – un complément alimentaire pour la santé des femmes, y compris la ménopause et l'ostéoporose : en cours d'enregistrement au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, en vue d'une mise sur le marché en 2020.

Actualité marquante de l'entreprise

Début des négociations à la bourse Euronext Paris :

Aptorum Group est devenu la première société biopharmaceutique cotée au Nasdaq à être admise sur Euronext Paris. Les actions ordinaires de classe A d’Aptorum Group ont démarré leur négociation le 24 juillet 2020 sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris sous le symbole « APM » et le code ISIN : KYG6096M1069.

Trois nouvelles nominations au sein de l'équipe d'Aptorum Group :

Dr Herman Weiss , M.D., PDG et Directeur exécutif de Claves Life Sciences Limited et Cnseiller médical en chef d'Aptorum Group

, M.D., PDG et Directeur exécutif de Claves Life Sciences Limited et Cnseiller médical en chef d'Aptorum Group Dr Kira Sheinerman , consultante senior en stratégie d'Aptorum Group

, consultante senior en stratégie d'Aptorum Group Dr Robbie Majzner, conseiller scientifique d'Aptorum Group

Résultats financiers pour le semestre clos au 30 juin 2020

Aptorum Group a annoncé une perte nette de 7,0 millions USD pour le semestre clos au 30 juin 2020, contre 9,6 millions USD pour la même période en 2019. La diminution de la perte nette pour la période est liée à une baisse nette de 3,6 millions USD des charges d'intérêt, en partie compensée par l'augmentation de 1,6 million USD de dépenses de R&D.

Les dépenses de R&D se sont élevées à 4,3 millions USD pour le semestre clos au 30 juin 2020, contre 2,7 millions USD pour la même période en 2019. Cette hausse provient essentiellement de l'augmentation des services de conseils externes, nos consultants et notre société de recherche sous contrat dans le cadre de l'avancée de nos projets en développement.

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 2,1 millions USD pour le semestre clos au 30 juin 2020, contre 3,2 millions USD pour la même période en 2019. Cette baisse provient avant tout de la diminution des dépenses liées aux primes versées à nos directeurs, employés, consultants et conseils externes. À noter également une baisse significative des voyages d'affaires et du sponsoring de conférences en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les frais juridiques et professionnels s'élèvent à 1,5 million USD pour le semestre clos au 30 juin 2020, contre 2,0 millions USD pour la même période en 2019. La baisse des frais juridiques et professionnels provient essentiellement de la diminution des dépenses de services de conseils durant la période de référence.

Les charges d'intérêts nettes s'élèvent à 0,1 million USD pour le semestre clos au 30 juin 2020, contre 3,7 millions USD pour la même période en 2019. La baisse des charges d'intérêts nettes provient essentiellement du remboursement intégral des dettes convertibles en 2019. Les charges d'intérêts nettes pour le semestre clos au 30 juin 2019 comprenaient 3,1 millions USD d'amortissement de conversion bénéficiaire pour nos dettes convertibles.

Au 30 juin 2020, le total de la trésorerie, de la trésorerie affectée et des titres négociables s'élevait approximativement à 4,4 millions USD et le total des capitaux propres à environ 17,5 millions USD.

Aptorum Group prévoit que sa trésorerie actuelle, sa trésorerie affectée et ses titres négociables, ainsi que sa ligne inutilisée de facilité de crédit de parties liées, permettront de financer ses obligations de dépenses opérationnelles et en capital jusqu'à la fin de 2021.

APTORUM GROUP LIMITED BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (en USD) 30 juin 2020 31 décembre 2019 (non-audités) ACTIF Actifs courants Trésorerie 4 019 324 5 189 003 Trésorerie affectée 104 170 104 170 Devises numériques 1 539 1 539 Comptes débiteurs 41 696 40 543 Inventaires 34 318 34 185 Titres négociables, à la juste valeur 303 049 1 063 111 Placements en dérivés 102 087 203 320 Montants dus aux parties liées - 962 Montants dus aux courtiers 160 334 317 005 Autres débiteurs et prépaiements 1 361 502 1 079 043 Total des actifs courants 6 128 019 8 032 881 Immobilisations corporelles, nettes 6 140 602 7 093 035 Location simple, droit d'usage 705 890 - Placements non négociables 8 748 119 7 112 180 Actifs incorporels, nets 1 220 650 1 311 683 Montants dus aux parties liées - 50 000 Dépôts à long terme 335 878 294 606 Autres actifs non courants 29 917 59 833 Total de l'actif 23 309 075 23 954 218 PASSIF & CAPITAUX PROPRES PASSIF Passif courant Montants dus aux parties liées 112 013 41 593 Comptes créditeurs et charges à payer 2 500 566 2 586 527 Dettes de location-financement, courantes 47 954 46 555 Dettes de location simple, courantes 419 875 - Total du passif courant 3 080 408 2 674 675 Dettes de location-financement, non courantes 72 986 97 319 Dettes de location simple, non courantes 319 938 - Prêts remboursables aux parties liées 2 313 358 6 330 472 Total du passif 5 786 690 9 102 466 Engagements et éventualités - - CAPITAUX PROPRES Actions ordinaires de classe A (valeur nominale 1,00 USD; 60 000 000 actions

autorisées, 7 950 986 actions émises et en circulation au

30 juin 2020 et 6 597 362 actions émises et en circulation au

31 décembre 2019, respectivement) 7 950 986 6 597 362 Actions ordinaires de classe B (valeur nominale 1,00 USD ; 40 000 000 actions autorisées, 22 437 754 actions émises et en circulation au

30 juin 2020 et 31 décembre 2019) 22 437 754 22 437 754 Capital d'apport additionnel 33 184 104 24 887 624 Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte) 25 618 (5 552) Déficit cumulé (43 760 545) (37 555 980) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Aptorum Group Limited 19 837 917 16 361 208 Participations minoritaires (2 315 532) (1 509 456) Total des capitaux propres 17 522 385 14 851 752 Total du passif et des capitaux propres 23 309 075 23 954 218

APTORUM GROUP LIMITED COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE (en USD) 2020 2019 (non audités) (non audités) Revenus Revenus des services des soins de santé 327 273 239 792 Dépenses d'exploitation Coûts des services de soins de santé (436 171) (371 218) Dépenses en recherche et développement (4 315 033) (2 714 217) Frais généraux et d'administration (2 076 634) (3 232 916) Frais juridiques et professionnels (1 540 304) (2 008 774) Autres dépenses d'exploitation (641 457) (120 788) Total des dépenses d'exploitation (9 009 599) (8 447 913) Autre revenu (perte) Bénéfice sur placements en titres négociables, net 192 134 315 977 Bénéfice sur placements non négociables 1 635 939 1 147 199 (Perte) bénéfice sur les placements en dérivés, nette (101 233) 310 195 Bénéfice réalisé sur les devises numériques - 12 334 Écarts dans la juste valeur du passif lié aux bons de souscription - (866 300) Bénéfice sur l'extinction de la dette convertible - 1 198 490 Intérêts débiteurs, nets (144 226) (3 678 566) Revenus divers 111 398 128 444 Total du revenu étendu (perte), net 1 694 012 (1 432 227) Perte nette (6 988 314) (9 640 348) Moins : perte nette attribuable aux participations minoritaires (783 749) (551 877) Perte nette attribuable à Aptorum Group Limited (6 204 565) (9 088 471) Perte nette par action – de base et diluée (0,21) (0,31) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation – de base et dilué 29 956 393 28 978 151 Perte nette (6 988 314) (9 640 348) Autre revenu étendu (perte) Écarts de conversion des opérations à l'étranger 31 170 2,000 Autre revenu étendu 31 170 2 000 Perte étendue (6 957 144) (9 638 348) Moins: perte étendue attribuable aux participations minoritaires (783 751) (551 877) Perte étendue attribuable aux actionnaires d'Aptorum Group Limited (6 173 393) (9 086 471)

À propos de Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques novateurs destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le pipeline d'Aptorum Group comprend des indications thérapeutiques dans les domaines des maladies orphelines, des maladies infectieuses, des maladies métaboliques, de la santé des femmes et d’autres domaines thérapeutiques.

Pour de plus amples renseignements sur Aptorum Group, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

Pour une présentation générale plus détaillée, rendez-vous sur : https://ir.aptorumgroup.com/static-files/ca36cc65-6f23-4105-895e-f5f234ecca1e

