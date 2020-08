Aptorum Group Limited : interviendra lors de la conférence virtuelle LD 500 et de la 22e conférence annuelle mondiale des sciences de la vie de H.C. Wainwright

Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM, Euronext Paris : APM) (« Aptorum »), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies afin de répondre à des besoins médicaux mondiaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui que M. Darren Lui, président et directeur exécutif du Groupe Aptorum, et le Dr. Herman Weiss, CEO et directeur exécutif de Claves Life Sciences Limited et conseiller médical principal du Groupe Aptorum, interviendront lors de la conférence des investisseurs LD 500 et de la 22e conférence annuelle mondiale des sciences de la vie de H.C. Wainwright en septembre. Pour confirmer votre présence aux conférences virtuelles, veuillez cliquer ici : https://www.ldmicro.com/events et https://hcwevents.com/

Conférence virtuelle LD 500

Date : mardi 1er septembre 2020

Horaire : 9h20 heure de l'Est (6h20 heure du Pacifique)

Pour réserver des réunions d'investisseurs individuelles avec Aptorum Group, veuillez vous inscrire à l'événement virtuel ici : https://ld-micro-conference.events.issuerdirect.com/signup

Si vous ne pouvez pas assister à la présentation en direct, la webémission de la société sera disponible sur la plateforme de la conférence sous l'onglet « Programme », sur le site https://ld-micro-conference.events.issuerdirect.com/presenting-companies

22e conférence mondiale annuelle sur les sciences de la vie de H.C. Wainwright

Date : mardi 15 septembre 2020

Horaire: 9h30 heure de l'Est (6h30 heure du Pacifique)

Pour réserver des réunions d'investisseurs individuelles avec Aptorum Group, veuillez vous inscrire à l'événement virtuel ici : https://www.meetmax.com/sched/event_61861/investor_login.html.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille de candidats médicaments d’Aptorum Group comprend des indications dans les maladies oncologiques orphelines, les maladies infectieuses, les maladies métaboliques et la santé des femmes, plusieurs de ces candidats médicaments devant passer en phase d’essai clinique. Aptorum Group lance également un complément alimentaire pour la santé des femmes : des comprimés nutraceutiques bioactifs à base de dioscorea opposita commercialisés sous la marque NativusWell®.

Pour de plus amples informations sur Aptorum Group, veuillez visiter notre site web : www.aptorumgroup.com

Clause de non-responsabilité et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres d’Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives d'avenir qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi intitulée US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. À cet effet, toute déclaration contenue dans le présent document et ne constituant pas une déclaration de fait historique, peut être considérée comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez reconnaître les énoncés prospectifs par des termes tels que « peut », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage de », « pense », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou par la négation de ces termes ou par d'autres expressions similaires. Aptorum Group a basé ces énoncés prospectifs, qui comprennent des déclarations concernant les délais prévus pour la soumission des demandes et des essais, en grande partie sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements et tendances futurs qui, selon lui, pourraient avoir des conséquences su ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation.

Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques liés aux changements de gestion et d'organisation annoncés, au maintien du service et à la disponibilité du personnel essentiel, à la capacité d'élargir sa gamme de produits en proposant des produits supplémentaires destinés à de nouveaux segments de consommateurs, aux résultats du développement, aux stratégies de croissance prévues de la société, aux tendances et aux difficultés attendues dans ses activités, ainsi qu'à ses attentes concernant sa chaîne d'approvisionnement et sa stabilité, et les risques plus amplement décrits dans le formulaire 20-F d'Aptorum Group et les autres dépôts qu'Aptorum Group pourrait effectuer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le prospectus qui a reçu le visa n°20-352 de l'Autorité des Marchés Financiers le 16 juillet 2020. En conséquence, les projections comprises dans ces énoncés prospectifs sont sujettes à des modifications et pourraient différer de manière importante de celles décrites dans le présent document.

Aptorum Group n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les Règlements Délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Ce communiqué de presse est fourni « tel quel » sans aucune représentation ou garantie d'aucune sorte.

