Aptorum Group Limited : publie ses résultats financiers pour la fin de l'exercice 2020 et présente une mise à jour des activités

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la réponse à des besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a fait le point sur les développements cliniques et de l'entreprise.

M. Darren Lui, président et directeur exécutif d'Aptorum Group Limited, a déclaré : "Les objectifs opérationnels d'Aptorum restent en bonne voie. En particulier, l'un de nos principaux programmes, ALS-4 (ciblant les infections causées par Staphylococcus aureus, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)), a déjà entamé le dosage de la première cohorte de sujets humains dans son essai clinique de Phase I, comme annoncé en mars 2021. Grâce à la levée de fonds supplémentaire d'octobre 2020, la société est également en passe de commencer la validation de notre nouveau diagnostic d'identification et de détection rapide de pathogènes ("RPIDD") basé sur la biopsie liquide. Notre autre programme principal, SACT-1, qui vise une indication orpheline pour le traitement du neuroblastome, est également bien engagé dans sa préparation en vue de l'introduction d'une IND auprès de la FDA américaine pour le début des essais cliniques en 2021. La société se focalise également sur la distribution d'un supplément nutraceutique bioactif à base de Dioscorea opposita, non hormonal, destiné à la santé des femmes pendant les cycles de la ménopause ou de la postménopause, en 2021 sur les principaux marchés, notamment le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie initialement. Compte tenu de la situation mondiale du coronavirus, la société souhaite signaler que ses activités quotidiennes suivent leur cours normal.

Dernières informations sur le portefeuille de produits cliniques et les étapes à venir

En mars 2021, Aptorum Group annonçait le dosage du premier sujet humain dans son essai clinique de Phase I pour l'un de ses principaux programmes, ALS-4, une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement des infections causées par Staphylococcus aureus, y compris le SARM. L'essai de Phase I est actuellement mené au Canada et a pour objectif de recruter jusqu'à 48 et 24 volontaires sains pour les cohortes à dose unique ascendante (SAD) et à dose multiple ascendante (MAD), respectivement.

En février 2021, Aptorum Group a tenu une réunion Pre-IND avec la FDA américaine, dont les résultats sont encourageants en ce qui concerne le SACT-1, un autre programme principal recourant à une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement du neuroblastome. La société est à présent en bonne voie dans sa préparation à la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (IND) auprès de la FDA américaine pour le début des essais cliniques en 2021.

En septembre 2020, Aptorum Group a lancé un programme de R&D supplémentaire. Notre technologie RPIDD permet l'identification et la détection rapides et précises de pathogènes inconnus existants ou émergents (y compris les virus à base d'ADN/ARN tels que les coronavirus, les bactéries résistantes aux antibiotiques, les champignons, etc.), de manière rentable, objective et à large spectre, grâce à l'utilisation de la biopsie liquide (échantillons de sang de patients et potentiellement adaptable à d'autres types d'échantillons) en association avec le séquençage de nouvelle génération (NGS) et l'analyse logicielle pilotée par l'intelligence artificielle (IA). La société est désormais en passe de commencer la validation du programme RPIDD dans d'autres échantillons de sang humain, dans le but de soutenir sa commercialisation éventuelle.

Aptorum Group lancera en 2021 la commercialisation et la distribution de son supplément nutraceutique bioactif à base de Dioscorea oppposita ("NativusWell®"), un produit non hormonal ciblant la santé des femmes pendant les cycles de la ménopause et de la post-ménopause. Le produit est actuellement fabriqué au Canada.

Principaux développements de l'entreprise

Le 24 juillet 2020, nos actions ordinaires de catégorie A sont passées sur le marché de professionnels d'Euronext Paris sous le symbole "APM" et sont libellées en euros sur Euronext Paris.

Le 25 septembre 2020, Aptorum Innovations Holding Pte. Limited ("AIHPL"), une des filiales en propriété exclusive de la Société, a conclu un accord de licence exclusif avec Accelerate Technologies Pte Ltd. ("Accelerate Technologies"), bras commercial de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour, pour codévelopper une nouvelle technologie RPIDD à base moléculaire.

En octobre 2020, Aptorum Group a clôturé une levée de fonds d'environ 9 millions de dollars par un appel public à l'épargne de 2 769 231 actions ordinaires de classe A et de bons de souscription pour l'achat de 2 769 231 de ses actions ordinaires de classe A.

Le 30 décembre 2020, AIHPL a passé un accord d'évaluation avec Illumina Inc ("Illumina") pour évaluer les données et les performances de la technologie de séquençage d'Illumina sur la base du flux de travail de la technologie RPIDD d'AIHPL, sur son site d'évaluation basé à Singapour.

Les dépenses de recherche et développement de l'année 2020 complète s'élèvent à 11,6 millions de dollars, soit une augmentation de 4,6 millions de dollars par rapport à l'exercice 2019 complet.

Résultats financiers de fin d'exercice

Aptorum Group a annoncé un bénéfice net de 4,9 millions de dollars en 2020, contre une perte nette de 20,1 millions de dollars en 2019. Le bénéfice net de 2020 est principalement attribuable au gain sur les investissements en titres négociables, net de 25,2 millions de dollars.

Les frais de recherche et développement ont été de 11,6 millions de dollars en 2020, contre 6,9 millions de dollars en 2019. L'augmentation des frais de recherche et développement en 2020 est essentiellement due à l'augmentation des services fournis par nos consultants, conseillers et organismes de recherche sous contrat en raison de l'avancement du développement de nos projets.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 4,9 millions de dollars en 2020, contre 7,4 millions de dollars en 2019. La diminution des frais généraux et administratifs résulte principalement d'une baisse des dépenses de rémunération et des frais professionnels, ainsi que des restrictions générales de déplacement dues à l'épidémie COVID 19.

Les frais juridiques et professionnels se sont élevés à 2,9 millions de dollars en 2020, contre 3,4 millions de dollars en 2019. Cette diminution des frais juridiques et professionnels est principalement due à la réduction des services professionnels requis en 2020.

Aptorum Group a déclaré 3,6 millions de dollars de trésorerie et d'encaisse réservée au 31 décembre 2020, comparativement à 5,3 millions de dollars au 31 décembre 2019. La diminution de l'encaisse et de l'encaisse réservée résulte principalement de l'encaisse utilisée dans les activités d'exploitation de 15,8 millions de dollars au cours de l'année et du remboursement net du prêt des parties liées de 4,4 millions de dollars, partiellement compensé par le produit net de l'émission d'actions ordinaires de catégorie A et de bons de souscription de 16,8 millions de dollars en 2020 et le produit de la cession d'immobilisations et de l'investissement dans des titres négociables de 1,0 million de dollars et 0,9 million de dollars, respectivement, en 2020.

Par ailleurs, Aptorum Group disposait de 28,4 millions de dollars de titres négociables et de 13,0 millions de dollars de ligne de crédit non utilisée au 31 décembre 2020, contre 1,1 million de dollars de titres négociables et 8,7 millions de dollars de ligne de crédit non utilisée au 31 décembre 2019. L'augmentation des titres négociables est attribuable à la cotation en bourse et à l'appréciation subséquente du cours de l'action de l'un de nos investissements pré-IPO.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses et des cancers (y compris les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de projets d'Aptorum est également enrichi par (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques par le biais, par exemple, d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le codéveloppement d'une nouvelle technologie moléculaire de diagnostic rapide d'identification et de détection de pathogènes avec Accelerate Technologies Pte Ltd, bras commercial de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

APTORUM GROUP LIMITED ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU (PERTE) Pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 (En dollars US) Exercice terminé

le 31 décembre

2020 Exercice terminé

le 31 décembre

2019 Revenus Revenus des services de santé $ 911 509 $ 535 166 Dépenses d'exploitation Coût des services de santé (1 015 023 ) (794 545 ) Coûts de recherche et développement (11 586 923 ) (6 939 051 ) Frais généraux et administratifs (4 853 488 ) (7 373 425 ) Frais juridiques et professionnels (2 854 225 ) (3 405 705 ) Autres dépenses d'exploitation (877 391 ) (220 891 ) Total des dépenses d'exploitation (21 187 050 ) (18 733 617 ) Autres revenus (pertes), nets Gain (perte) sur les investissements en titres négociables, nets 25 241 556 (81 839 ) Gain sur les investissements non commercialisables - 1 147 190 (Perte) gain sur les investissements dans les produits dérivés, nets (199 031 ) 87 599 Gain sur l'utilisation des monnaies numériques - 46 717 Gain sur l'extinction des dettes convertibles - 1 198 490 Variations de la juste valeur du passif des bons de souscription - (866 300 ) Charges d'intérêts, nettes (243 628 ) (3 699 672 ) Revenus locatifs 30 894 16 868 Revenus divers 365917 232 460 Total des autres revenus (pertes), nets 25 195 708 (1 918 487 ) Revenu net (perte) 4 920 167 (20 116 938 ) Perte nette attribuable aux intérêts non contrôlants 2 146 687 1 430 176 Dividende réputé lié à la provision pour baisse de valeur des bons de souscription (755 514 ) - Bénéfice net (perte nette) attribuable à Aptorum Group Limited $ 6 311 340 $ (18 686 762 ) Bénéfice net (perte nette) par action attribuable à Aptorum Group Limited - De base $ 0,20 $ (0,64 ) - Dilué $ 0,20 $ (0,64 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - De base 31 135 882 29 008 445 - Dilué 31 534 473 29 008 445 Revenu net (perte) $ 4 920 167 $ (20 116 938 ) Autres composantes du résultat global (perte) Écarts de change sur la conversion des opérations étrangères 58 848 (10 897 ) Autres composantes du résultat global (perte) 58 848 (10 897 ) Résultat global (perte) 4 979 015 (20 127 835 ) Résultat global attribuable aux intérêts non contrôlés 2 146 687 1 430 176 Dividende réputé lié à la provision pour baisse de valeur des bons de souscription (755 514 ) - Résultat global (perte) attribuable aux actionnaires d'Aptorum Group Limited 6 370 188 (18 697 659 )

APTORUM GROUP LIMITED BILANS CONSOLIDÉS 31 décembre 2020 et 2019 (En dollars US) 31 décembre,

2020 31 décembre,

2019 ACTIFS Actifs courants : Liquidités $ 3 495 231 $ 5 189 003 Liquidités réservées 130 125 104 170 Monnaies numériques 1 539 1 539 Comptes débiteurs 62 221 40 543 Inventaires 39 133 34 185 Titres négociables, à leur juste valeur 28 384 944 1 063 111 Investissements en produits dérivés 4 289 203 320 Montants dus par les parties liées - 962 Montant dû par les courtiers 160 337 317 005 Autres créances et paiements anticipés 1 378 996 1 079 043 Total des actifs courants 33 656 815 8 032 881 Propriétés, installations et équipements, nets 4 686 323 7 093 035 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple 547 389 - Investissements non commercialisables 4 079 707 7 112 180 Immobilisations incorporelles, nettes 964 857 1 311 683 Montants dus par les parties liées - 50 000 Dépôts à long terme 296 225 294 606 Autres actifs non courants - 59 833 Total des actifs $ 44 231 316 $ 23 954 218 PASSIF ET FONDS PROPRES PASSIF Passif courant : Montants dus aux parties liées $ 145 926 $ 41 593 Comptes fournisseurs et charges à payer 3 240 772 2 586 527 Dettes de location-financement à court terme 49 396 46 555 Dettes de location simple, à court terme 432 600 - Total du passif à court terme 3 868 694 2 674 675 Dettes de location-financement, non courantes 47 923 97 319 Dettes de location simple, non courantes 155 121 - Prêts à payer aux parties liées 2 007 285 6 330 472 Passif total $ 6 079 023 $ 9 102 466 Engagements et contingences - - ACTIONS Actions ordinaires de catégorie A (valeur nominale de 1.00 $ ; 60,000,000 d'actions autorisées, 11,584,324 et 6,597,362 actions

émises et en circulation aux 31 décembre 2020 et 2019, respectivement) $ 11 584 324 $ 6 597 362 Actions ordinaires de catégorie B (valeur nominale de 1.00 $ ; 40,000,000 d'actions autorisées, 22,437,754 actions

émises et en circulation aux 31 décembre 2020 et 2019) 22 437 754 22 437 754 Capital d'apport supplémentaire 38 247 903 24 887 624 Cumul des autres éléments du résultat global (perte) 53 296 (5 552 ) Déficit cumulé (30 489 126 ) (37 555 980 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Aptorum Group Limited 41 834 151 16 361 208 Intérêts minoritaires (3 681 858 ) (1 509 456 ) Total des capitaux propres 38 152 293 14 851 752 Total du passif et des capitaux propres $ 44 231 316 $ 23 954 218

