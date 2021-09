Aptorum Group Limited : publie ses résultats financiers et fait le point sur ses activités pour le semestre clos au 30 juin 2021

Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM, Euronext Paris : APM) (“Aptorum Group” ou la “Société”), une société biopharmaceutique au stade clinique se consacrant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses, a aujourd’hui fait le point sur ses activités et annoncé ses résultats financiers pour le semestre clos au 30 juin 2021.

« Durant le premier semestre 2021, nous sommes restés concentrés sur la poursuite du développement de nos programmes thérapeutiques. Comme annoncé début 2021, notre programme ALS-4 (ciblant les infections causées par Staphylococcus aureus, dont le SDMR) a commencé une étude clinique de Phase 1 au Canada. Nous sommes ravis que 5 cohortes au total, qui représentent la composante essentielle de la partie à dose unique ascendante (“DUA”) de l’essai, ont été finalisées sans observer aucun effet secondaire grave. Sur la base du profil d'innocuité favorable d’ALS-4, nous commençons la partie à doses multiples ascendantes (“DMA”) de l’essai au T3 2021. Notre autre programme phare, SACT-1 (ciblant le neuroblastome), a également reçu une autorisation de la FDA des États-Unis pour commencer les essais cliniques aux États-Unis. SACT-1 sera notre deuxième programme thérapeutique à passer à la phase clinique. Notre programme RPIDD (approche basée sur une biopsie liquide pour le diagnostic rapide des maladies infectieuses) progresse également bien et nous nous réjouissons de poursuivre sa validation clinique actuellement en collaboration avec A*Star. Enfin, nous sommes ravis de poursuivre nos efforts de commercialisation pour notre produit NativusWell® contenant du DOI, un supplément nouveau ciblant la santé des femmes, dont les symptômes de la ménopause. Nous sommes également enthousiasmés de continuer à identifier et progresser sur certains autres médicaments candidats innovants potentiels, dont notre évaluation en cours d’un certain nombre d’immunomodulateurs novateurs développés par l'Université Yale ciblant des maladies autoimmunes majeures, comme nous l’avons annoncé en début d’année », a déclaré M. Ian Huen, président-directeur général et directeur exécutif d’Aptorum Group Limited.

Mise à jour sur le pipeline clinique et prochaines étapes clés

En septembre 2021, Aptorum Group a reçu une autorisation de la FDA des États-Unis pour ouvrir une demande IND (nouveau médicament expérimental) en vue d’effectuer des essais cliniques sur SACT-1, un médicament réaffecté, administré par voie orale et à petite molécule destiné au traitement du neuroblastome. L’étude d’ouverture de demande IND est une étude de biodisponibilité/effet alimentaire, suivie d’un essai de Phase 1b/2a effectué sur des patients atteints d’un neuroblastome soumis à une autre approbation de la FDA.

En mai 2021, Aptorum Group a annoncé son essai clinique de Phase I en cours pour l’un de ses programmes phares, ALS-4, un médicament à petites molécules administré par voie orale pour le traitement d’infections causés par Staphylococcus aureus, dont le SDMR, dans le cadre duquel deux cohortes initiales de la partie DUA de l’essai chez des hommes et femmes adultes en bonne santé ont été finalisées sans qu’aucun effet secondaire grave n’ait été observé. En juillet 2021, la Société a également annoncé que deux cohortes additionnelles (cohortes C et D) de la partie DUA ont été finalisées sans qu’aucun effet secondaire grave n’ait été observé. Au total, jusqu’à 6 cohortes pour la DUA et 3 cohortes pour la DMA ont été planifiées. L’étude DMA débutera au T3 2021.

En mai 2021, Aptorum Group a conclu un accord avec Exeltis concernant l’actif préclinique d’Aptorum ciblant la santé des femmes et les conditions gynécologiques, dont l’endométriose, dans l’Union européenne et en Amérique latine. Aptorum a conservé les droits de développement dans le reste du monde.

En avril 2021, Aptorum Group a conclu un accord de transfert de matériel et d’option de licence avec l’université Yale pour évaluer un groupe d’immunomodulateurs novateurs au stade préclinique, qui pourraient représenter des produits thérapeutiques de première classe dans le traitement des maladies autoimmunes et oncologiques, entre autres indications.

Faits marquants

En mai 2021, Jurchen Investments Limited a racheté un total de 1 387 925 actions ordinaires de catégorie A de la Société à un prix de 2,882 dollars par action, représentant une prime de 10 % par rapport au dernier cours de clôture.

Le 26 mars 2021, Aptorum Group a conclu une convention de vente avec H.C. Wainwright & Co., LLC, agissant en qualité d’agent de vente de la Société, en vertu de laquelle la Société est susceptible d’offrir et de vendre, à l’occasion, via l’agent de vente, des actions ordinaires de catégorie A pour un prix d'offre global pouvant atteindre 15 millions de dollars (M$).

Résultats financiers pour le semestre clos au 30 juin 2021

Aptorum Group a déclaré une perte nette de 17,1 M$ pour le semestre clos au 30 juin 2021, contre 7,0 M$ lors de la même période en 2020. L’augmentation de la perte nette lors de la période actuelle s’explique par une perte sur des placements dans des titres négociables, d’une valeur nette de 7,6 M$, et il y a eu un bénéfice sur un placement non négociable de 1,6 M$ au cours de la même période en 2020, tandis qu’aucun bénéfice de ce genre n’a été constaté au cours de la période actuelle.

Les dépenses de recherche et développement ont atteint 5,5 M$ pour le semestre clos au 30 juin 2021, contre 4,3 M$ lors de la même période en 2020. La hausse des dépenses de recherche et développement s’explique principalement par l’augmentation des services fournis par des organisations de recherche sous contrat pour le développement de nos projets.

Les frais généraux et administratifs ont atteint 2,6 M$ lors du semestre clos au 30 juin 2021, contre 2,1 M$ lors de la même période en 2020. La hausse des frais généraux et administratifs s’explique principalement par l’annulation unique d’une surprovision en relation avec des bonus payables à nos directeurs, employés, consultants externes et conseillers au cours de la dernière période. Elle a été partiellement compensée par la réduction des frais de déplacement en raison de la diffusion de la COVID-19 et de la baisse des dépréciations et amortissements en raison de la cession d'immobilisations au deuxième semestre 2020.

Les frais juridiques et professionnels ont atteint 1,2 M$ lors du semestre clos au 30 juin 2021, contre 1,5 M$ lors de la même période en 2020. La réduction des frais juridiques et professionnels s’explique principalement par la baisse des prestations de conseil durant la période actuelle.

En date du 30 juin 2021, les espèces et espèces affectées ont totalisé environ 20,1 M$ et le total des fonds propres a atteint environ 26,5 M$.

Aptorum Group s’attend à ce que ses espèces et espèces affectées existantes, conjointement avec une facilité de ligne de crédit non tirée de parties liées, lui permettront de financer ses besoins en dépenses de fonctionnement et en immobilisations pendant au moins 12 mois.

APTORUM GROUP LIMITED

BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

(Exprimés en dollars US)

30 juin

2021 31 décembre

2020 (non vérifiés) ACTIF Actifs courants : Encaisse $ 19.935.888 $ 3.495.231 Espèces affectées 130.125 130.125 Monnaies numériques - 1.539 Comptes clients 47.093 62.221 Stocks 32.785 39.133 Titres négociables, à la juste valeur 702.937 28.384.944 Investissements en produits dérivés - 4.289 Montants à recevoir de parties apparentées 113.858 - À recevoir des courtiers 160.341 160.337 Autres créances et paiements d'avance 795.087 1.378.996 Total des actifs courants 21.918.114 33.656.815 Immobilisations corporelles, nettes 4.148.449 4.686.323 Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple 355.202 547.389 Placements non négociables 4.079.707 4.079.707 Actifs incorporels, nets 917.170 964.857 Dépôts à long terme 296.225 296.225 Total de l'actif $ 31.714.867 $ 44.231.316 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES PASSIF Passifs courants : Montants dus aux parties apparentées $ 133.761 $ 145.926 Comptes fournisseurs et charges à payer 3.537.237 3.240.772 Dettes de location-financement, courantes 50.881 49.396 Passifs courants de location simple 339.040 432.600 Total des passifs courants 4.060.919 3.868.694 Dettes de location-financement, non courantes 22.106 47.923 Passifs de location simple, non courants 63.008 155.121 Prêts payables aux parties apparentées 1.098.492 2.007.285 Total du passif $ 5.244.525 $ 6.079.023 Engagements et éventualités - - CAPITAUX PROPRES Actions ordinaires de catégorie A (valeur nominale de 1,00 $ ; 60 millions d’actions autorisées, 13 170 374 et 11 584 324 actions émises et en circulation au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, respectivement) $ 13.170.374 $ 11.584.324 Actions ordinaires de catégorie B (valeur nominale de 1,00 $ ; 40 millions d’actions autorisées, 22 437 754 actions émises et en circulation au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020) 22.437.754 22.437.754 Autre capital d’apport 42.441.471 38.247.903 Cumul des autres éléments du résultat étendu 28.267 53.296 Déficit accumulé (46.570.550 ) (30.489.126 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d’Aptorum Group Limited 31.507.316 41.834.151 Participations minoritaires (5.036.974 ) (3.681.858 ) Total des capitaux propres 26.470.342 38.152.293 Total du passif et des capitaux propres $ 31.714.867 $ 44.231.316

APTORUM GROUP LIMITED

COMPTES D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS ET BÉNÉFICE (PERTE) GLOBAL(E)

(Exprimés en dollars US)

Pour le semestre clos au

30 juin 2021 2020 (non vérifiés) (non vérifiés) Recettes Revenu tiré des services de soins de santé $ 637.784 $ 327.273 Charges d’exploitation Coût des services de soins de santé (629.987 ) (436.171 ) Dépenses de recherche et développement (5.508.356 ) (4.315.033 ) Frais généraux et administratifs (2.564.117 ) (2.076.634 ) Frais juridiques et professionnels (1.240.512 ) (1.540.304 ) Autres charges d'exploitation (189.125 ) (641.457 ) Total des charges d'exploitation (10.132.097 ) (9.009.599 ) Autres bénéfices (pertes) (Perte) gain sur les placements dans des titres négociables, net(te) (7.565.273 ) 192.134 Gain sur des placements non négociables - 1.635.939 Perte sur investissements en produits dérivés, nette (4.289 ) (101.233 ) Gain sur l’utilisation de monnaies numériques 4.918 - Intérêts débiteurs, nets (126.102 ) (144.226 ) Recettes diverses 82.652 111.398 Total des autres (pertes) bénéfices, net(te)s (7.608.094 ) 1.694.012 Perte nette $ (17.102.407 ) $ (6.988.314 ) Moins : perte nette attribuable aux participations minoritaires (1.020.983 ) (783.749 ) Perte nette attribuable à Aptorum Group Limited $ (16.081.424 ) $ (6.204.565 ) Perte nette par action, de base et diluée $ (0,47 ) $ (0,21 ) Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation, de base et dilué 34.280.137 29.956.393 Perte nette $ (17.102.407 ) $ (6.988.314 ) Autres éléments du résultat étendu Différences de change sur la conversion des opérations en devises (25.029 ) 31.170 Autres éléments du résultat étendu (25.029 ) 31.170 Perte globale (17.127.436 ) (6.957.144 ) Moins : perte globale attribuable aux participations minoritaires (1.020.983 ) (783.751 ) Perte globale attribuable aux actionnaires d’Aptorum Group Limited (16.106.453 ) (6.173.393 )

À propos d'Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d’agents thérapeutiques pour traiter des maladies avec des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans l’oncologie (y compris les indications orphelines en oncologie) et les maladies infectieuses. Le pipeline d’Aptorum est également enrichi grâce à (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques par le biais, par exemple, d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur le microbiome pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le codéveloppement, avec Accelerate Technologies Pte Ltd, la branche commercialisation de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour, d'une technologie moléculaire novatrice permettant de rapidement identifier des pathogènes et effectuer des diagnostics de dépistage.

Pour de plus amples informations au sujet d’Aptorum Group, veuillez consulter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés relatifs à Aptorum Group Limited et à ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des “énoncés prospectifs” au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l’emploi de termes comme “pourrait”, “devrait”, “s’attend à”, “prévoit”, “anticipe”, “a l’intention de”, “cible”, “projette”, “envisage”, “pense”, “estime”, “prédit”, “potentiel” ou “continue”, ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Aptorum Group a essentiellement basé ces énoncés prospectifs, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission de demandes et les essais, sur ses attentes et projections actuelles par rapport aux tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations.

Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d’hypothèses incluant, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d’autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et difficultés prévues dans ses activités, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, les risques détaillés sur le Formulaire 20-F d’Aptorum Group et dans d'autres documents que la Société est susceptible de déposer à l’avenir auprès de la SEC, ainsi que dans le prospectus reçu par l’Autorité des marchés financiers en France (visa n°20-352) le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et les résultats réels pourraient être sensiblement différentes de ceux décrits dans les présentes.

Le Groupe Aptorum rejette toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Cette publication ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel qu'amendé par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Le présent communiqué de presse est fourni “en l’état”, sans représentation ou garantie de quelque nature que ce soit.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

