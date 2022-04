Aptorum Group Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice 2021 et fait le point sur ses activités 30/04/2022 | 22:09 Envoyer par e-mail :

Plus spécifiquement, nos projets phares ALS-4 (ciblant les infections causées par Staphylococcus aureus, y compris le staphylocoque doré méticilline résistant, SDMR) et SACT-1 (ciblant le neuroblastome) ont respectivement terminé leurs essais cliniques de Phase 1, et nous travaillons au lancement de la prochaine phase d'essais cliniques chez l'humain afin de renforcer la démonstration de faisabilité de ces deux projets majeurs aux États-Unis. Nous nous félicitons également des progrès réalisés par notre autre projet phare, RPIDD, un programme de biopsie liquide ciblant le diagnostic des maladies infectieuses, qui fait actuellement l'objet de validations cliniques chez l'humain à Singapour. Nous sommes également enthousiastes à propos des programmes élargis, précédemment annoncés, de découverte médicamenteuse en oncologie et maladies auto-immunes ciblant des mutations non gérées, et de biomarqueurs novateurs utilisant des molécules médicamenteuses pionnières. Dernier point, mais pas le moindre, nous sommes ravis d'annoncer la toute prochaine mise sur le marché de notre supplément de santé féminine, NativusWell® en Asie et en Europe, que nous espérons ensuite lancer aux États-Unis, sous réserve d'enregistrement. Notre équipe s'attèle à franchir tous ces jalons pour nos actionnaires et nous pensons que 2022 sera une année prometteuse pour la société." Mise à jour sur le portefeuille de projets cliniques et prochaines étapes clés En 2022, nous avons annoncé une série d'informations actualisées pour nos projets phares et autres: - finalisation de l'essai clinique de Phase 1 sur notre ALS-4 (un médicament pionnier à petites molécules basé sur l'antivirulence ciblant les infections causées par Staphylococcus aureus, y compris le staphylocoque doré méthicillinorésistant, "SDMR"). Des évaluations posologiques et cliniques des études à dose unique ascendante ("DUA") et des études à doses multiples ascendantes ("DMA") ont été réalisées chez un total de 72 sujets sains, au cours desquelles aucun sujet n'a abandonné les études et aucune réaction indésirable grave n'a été observée. Avec des données d'innocuité prometteuses, nous sommes en bonne voie pour soumettre une demande IND auprès de la Food and Drug Administration américaine ("FDA américaine") cette année, dans l'optique de démarrer une étude clinique de Phase 2 évaluant l'innocuité et l'efficacité d'ALS-4 chez des patients. - l'essai clinique de Phase 1 sur SACT-1 (un médicament à petites molécules repositionné ciblant le neuroblastome et potentiellement d'autres types de cancer) évaluant la biodisponibilité relative et l'effet des aliments a été terminé sans réaction indésirable grave observée. Notre premier brevet pour SACT-1 a été octroyé par le Bureau américain des brevets et des marques commerciales et la FDA américaine a accordé une désignation de médicament orphelin à SACT-1 pour le traitement du neuroblastome. Nous prévoyons d'organiser une réunion de fin de Phase 1 et de soumettre un protocole clinique auprès de la FDA américaine cette année dans l'optique de démarrer une étude clinique de Phase 1b/2a évaluant l'innocuité et l'efficacité de SACT-1 chez des patients. - notre premier brevet pour la technologie de biopsie liquide à diagnostic rapide des pathogènes ("RPIDD") sur base moléculaire a été octroyé par le Bureau américain des brevets et des marques commerciales. Nous avons démarré la validation clinique de notre technologie RPIDD pour le diagnostic de pathogènes, notamment de virus, bactéries, champignons et parasites. Nous avons recruté des patients atteints de neutropénie fébrile et de septicémie pour notre validation clinique. Une variété de bactéries et de virus ont été détectés dans les échantillons de ces patients, y compris Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Herpesviridae. Les données ont fait l'objet d'une validation croisée avec des résultats diagnostiques de soins standard, comme l'hémoculture. RPIDD a atteint une sensibilité et une spécificité analytique élevées pour les échantillons cliniques, aussi bien avec un séquençage à profondeur basse (60 000 lectures) et à profondeur élevée (1 million de lectures) et une validation clinique plus poussée est en cours. - nous avons lancé notre plateforme de découverte et de développement en oncologie et maladies autoimmunes. La plateforme se concentrera tout d'abord sur le cancer du poumon non à petites cellules ("CPNPC") et les maladies autoimmunes, comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l'intestin. Nous réalisons actuellement une optimisation pour les candidats sélectionnés dans le cadre de sa bibliothèque de petites molécules pour des cibles majeures, notamment les mutations EGFR, ALK, KRAS et p53. Résultats financiers de fin d'exercice Aptorum Group a déclaré une perte nette de 27,1 millions USD en 2021, contre un bénéfice net de 4,9 millions USD en 2020. Le bénéfice net de 2020 provenait principalement du gain sur des placements dans des titres négociables, d'une valeur nette de 25,2 millions USD, alors que les placements dans des titres négociables ont généré une perte nette de 8,0 millions USD en 2021. Les dépenses de R&D ont atteint 10,9 millions USD en 2021, contre 11,6 millions USD en 2020. La baisse des dépenses de R&D en 2021 provient principalement d'un nombre inférieur de recherches universitaires parrainées en 2021, et ont été partiellement compensées par la hausse des services et consultations d'organismes de recherche contractuelle en raison de la progression dans le développement de nos projets phares. Les frais généraux et administratifs ont atteint 5,4 millions USD en 2021, contre 4,9 millions USD en 2020. La hausse des frais généraux et administratifs s’explique principalement par la hausse des dépenses de primes à nos directeurs, employés, consultants externes et conseillers. Cette hausse est partiellement compensée par une diminution significative des frais de déplacement en raison de la pandémie de COVID-19. Les frais juridiques et professionnels ont atteint 2,6 millions USD en 2021, contre 2,9 millions USD en 2020. La baisse des frais juridiques et professionnels s'explique avant tout par le nombre inférieur de services professionnels ponctuels sollicités en 2021. Aptorum Group a déclaré 8,3 millions USD d'espèces et espèces affectées au 31 décembre 2021, contre 3,6 millions USD au 31 décembre 2020. La hausse des espèces et espèces affectées s'explique principalement par le produit de ventes de titres de placement pour un montant de 20,1 millions USD, et par le produit de l'émission d'actions ordinaires de catégorie A pour un montant de 4,0 millions USD en 2021, en partie compensée par les espèces utilisées dans les activités d'exploitation (14,7 millions USD), le remboursement net de prêts provenant de parties apparentées (2,0 millions USD), et le prêt à une partie apparentée (3,4 millions USD) en 2021. À propos d'Aptorum Group Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses et des cancers (notamment les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de projets d'Aptorum est également enrichi par (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques par le biais, par exemple, d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques; et (ii) le co-développement d'une nouvelle technologie moléculaire de diagnostic rapide d'identification et de détection de pathogènes avec Accelerate Technologies Pte Ltd, bras commercial de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour. Pour de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter www.aptorumgroup.com. Clause de non-responsabilité et énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group. Le présent communiqué de presse comprend des énoncés relatifs à Aptorum Group Limited et à ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits passés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l’emploi de termes comme "pourrait", "devrait", "s'attend à", "prévoit", "anticipe", "a l'intention de", "cible", "projette", "envisage", "pense", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Aptorum Group a essentiellement basé ces énoncés prospectifs, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission de demandes et les essais, sur ses attentes et projections actuelles par rapport aux tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses incluant, sans toutefois s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d’autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et difficultés prévues dans ses activités, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, les risques détaillés sur le formulaire 20-F d'Aptorum Group et d'autres dossiers qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le prospectus reçu par l'Autorité des Marchés Financiers, visa n°20-352, le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les présentes. Aptorum Group n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019. Ce communiqué de presse est fourni en l'état, sans aucune représentation ni garantie d'aucune sorte. APTORUM GROUP LIMITED

COMPTES D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS ET BÉNÉFICE (PERTE) GLOBAL(E)

Pour les exercices clos aux 31 décembre 2021 et 2020

(exprimés en USD) Exercice clos au

31 décembre

2021 Exercice clos au

31 décembre

2020 Recettes Revenu tiré des services de soins de santé $ 1 541 778 $ 911 509 Charges d’exploitation Coût des services de soins de santé (1 459 924 ) (1 015 023 ) Dépenses de R&D (10 869 642 ) (11 586 923 ) Frais généraux et administratifs (5 409 302 ) (4 853 488 ) Frais juridiques et professionnels (2 617 834 ) (2 854 225 ) Autres charges d'exploitation (392 511 ) (877 391 ) Total des charges d'exploitation (20 749 213 ) (21 187 050 ) Autres (pertes) bénéfices, net(te)s (Perte) gain sur les placements dans des titres négociables, net(te) (8 031 595 ) 25 241 556 Perte sur investissements en produits dérivés, nette (4 289 ) (199 031 ) Gain sur l’utilisation de monnaies numériques 4 918 - Gain sur décomptabilisation d'actifs non financiers 75 000 - Intérêts débiteurs, nets (93 601 ) (243 628 ) Revenu locatif - 30 894 Perte sur cessions de filiales (3 638 ) - Recettes diverses 146 347 365 917 Total des autres (pertes) bénéfices, net(te)s (7 906 858 ) 25 195 708 Bénéfice (perte) net(te) (27 114 293 ) 4 920 167 Perte nette attribuable aux participations minoritaires 2 065 904 2 146 687 Dividende présumé lié à la réserve de valorisation inférieure des bons - (755 514 ) Bénéfice (perte) net(te) attribuable à Aptorum Group Limited $ (25 048 389 ) $ 6 311 340 Bénéfice (perte) net(te) par action attribuable à Aptorum Group Limited - De base $ (0,71 ) $ 0,20 - Diluée $ (0,71 ) $ 0,20 Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation - De base 35 033 970 31 135 882 - Diluée 35 033 970 31 534 473 Bénéfice (perte) net(te) $ (27 114 293 ) $ 4 920 167 Autres éléments de bénéfice (perte) étendu(e) Différences de change sur la conversion des opérations en devises (55 315 ) 58 848 Autres éléments de bénéfice (perte) étendu(e) (55 315 ) 58 848 Bénéfice (perte) étendu(e) (27 169 608 ) 4 979 015 Perte étendue attribuable aux participations minoritaires 2 065 904 2 146 687 Dividende présumé lié à la réserve de valorisation inférieure des bons - (755 514 Bénéfice (perte) étendu(e) attribuable aux actionnaires d'Aptorum Group Limited (25 103 704 ) 6 370 188 APTORUM GROUP LIMITED

BILANS CONSOLIDÉS

31 décembre 2021 et 2020

(exprimés en USD) 31 décembre

2021 31 décembre

2020 ACTIF Actifs courants: Encaisse $ 8 131 217 $ 3 495 231 Espèces affectées 130 270 130 125 Monnaies numériques - 1 539 Comptes clients 78 722 62 221 Stocks 35 775 39 133 Titres négociables, à la juste valeur 236 615 28 384 944 Investissements en produits dérivés - 4 289 Montants à recevoir de parties apparentées 47 754 - À recevoir des courtiers 76 380 160 337 Prêt à recevoir d'une partie apparentée 3 358 089 Autres créances et paiements d'avance 593 478 1 378 996 Total des actifs courants 12 688 300 33 656 815 Immobilisations corporelles, nettes 3 731 116 4 686 323 Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple 154 439 547 389 Investissements à long terme 4 156 907 4 079 707 Actifs incorporels, nets 880 256 964 857 Dépôts à long terme 296 225 296 225 Total de l'actif $ 21 907 243 $ 44 231 316 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES PASSIF Passifs courants: Montants dus aux parties apparentées $ 11 389 $ 145 926 Comptes fournisseurs et charges à payer 4 172 565 3 240 772 Dettes de location-financement, courantes 47 923 49 396 Passifs courants de location simple 145 391 432 600 Total des passifs courants 4 377 268 3 868 694 Dettes de location-financement, non courantes - 47 923 Passifs de location simple, non courants 23 853 155 121 Prêts payables aux parties apparentées - 2 007 285 Total du passif $ 4 401 121 $ 6 079 023 Engagements et éventualités - - CAPITAUX PROPRES Actions ordinaires de catégorie A (valeur nominale de 1,00 USD; 60 000 000 actions autorisées, 13 202 408 et 11 584 324 actions émises et en circulation aux 31 décembre 2021 et 2020, respectivement) $ 13 202 408 $ 11 584 324 Actions ordinaires de catégorie B (valeur nominale de 1,00 USD; 40 000 000 actions autorisées, 22 437 754 actions émises et en circulation aux 31 décembre 2021 et 2020) 22 437 754 22 437 754 Autre capital d’apport 43 506 717 38 247 903 Cumul des autres éléments du bénéfice (de la perte) étendu(e) (2 019 ) 53 296 Déficit cumulé (55 537 515 ) (30 489 126 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Aptorum Group Limited 23 607 345 41 834 151 Participations minoritaires (6 101 223 ) (3 681 858 ) Total des capitaux propres 17 506 122 38 152 293 Total du passif et des capitaux propres $ 21 907 243 $ 44 231 316 Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220429005684/fr/

