Aptorum Group Limited est spécialisé dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques dans les domaines de la neurologie, des maladies infectieuses, de la gastro-entérologie, de l'oncologie, etc. A fin 2022, le groupe dispose de 2 produits en phase I/II de développement clinique (ALS-4 pour le traitement du staphylocoque doré méticilline résistant, et SACT-1 pour le traitement du neuroblastome) et de 4 produits en phase de développement préclinique (ALS-1, ALS-2/3, NLS-1 et CLS-1).

