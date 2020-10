Aptorum Group Limited : tiendra son Assemblée Générale annuelle des actionnaires le 9 décembre 2020

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) (la « société », « Aptorum Group » ou « Aptorum »), société biopharmaceutique spécialisée dans les nouvelles technologies, notamment celles visant les maladies infectieuses, a annoncé aujourd’hui qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires 2020 à son bureau de Hong Kong situé au 17/F, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Road Central, Hong Kong, à 20h00 Heure de Hong Kong, le 9 décembre 2020 (7h00 EST le 9 décembre 2020 ; midi GMT le 9 décembre 2020 ; 13h00 CET le 9 décembre 2020).

Les actionnaires inscrits à la date du 12 octobre 2020 sont habilités à recevoir un avis de convocation et à voter à l'assemblée générale annuelle. La Société a déposé son rapport annuel (Form 20-F), incluant ses états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») en date du 29 avril 2020. Le rapport annuel d’Aptorum Group (Form 20-F) peut être consulté dans la section investisseurs du site internet de la société (www.aptorumgroup.com), ainsi que sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Les actionnaires peuvent demander gratuitement un avis de convocation, un formulaire de vote par correspondance et une copie papier du rapport annuel (Form 20-F) encontactant investor.relations@aptorumgroup.com.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses et des cancers (y compris les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de projets d’Aptorum est enrichi par des plateformes de découverte de médicaments permettant de découvrir de nouveaux agents thérapeutiques, notamment via le contrôle systématique des molécules médicamenteuses déjà approuvées, et par une plateforme de recherche basée sur le microbiome dans le traitement des maladies métaboliques. En plus de cet objectif principal, la société poursuit des projets thérapeutiques et diagnostiques dans les domaines de la neurologie, de la gastro-entérologie, des troubles métaboliques, de la santé des femmes et dans d’autres domaines thérapeutiques. Aptorum développe également des projets axés sur la robotique chirurgicale ainsi que des compléments naturels destinés aux femmes présentant des symptômes liés à la ménopause..

Pour en savoir plus sur Aptorum Group, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives à Aptorum Group Limited et à ses attentes, projets et perspectives futures, qui constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, toute déclaration figurant dans ce document qui ne constitue pas une déclaration basée sur des faits historiques peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives par des termes tels « peut, devrait, s'attend à, envisage, anticipe, pourrait, a l'intention de, cible, prévoit, projette de, croit, estime, prédit, potentiel ou continue », ou leur contraire, ou d'autres expressions similaires. Aptorum Group a basé ces déclarations prospectives, qui contiennent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission des demandes et les essais, essentiellement en raison de ses attentes et projections actuelles concernant des tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés dans la direction et l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre sa gamme d'assortiments de produits en proposant des produits additionnels dans des catégories de consommateurs supplémentaires, les résultats de ses activités, les stratégies de croissance prévues de l'entreprise, les tendances et défis prévus de son activité, ses attentes en matière de chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le Form 20-F d'Aptorum Group et dans d'autres rapports pouvant être déposés par Aptorum Group auprès de la SEC à l'avenir et dans le prospectus ayant reçu le visa n°20-352 de l'Autorité des Marchés Financiers, le 16 juillet 2020.

En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les présentes. Aptorum Group n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre.

Cette publication ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel qu'amendé par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Le présent communiqué de presse est fourni “en l’état”, sans représentation ou garantie de quelque nature que ce soit. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

