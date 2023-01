Aptorum Group annonce la publication d’un document co-écrit sur sa technologie PathsDx, un flux rapide de séquençage métagénomique objectif à faible profondeur pour le diagnostic des maladies infectieuses basé sur la biopsie liquide sur les plateformes Illumina

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie, maladies auto-immunes et maladies infectieuses, est heureuse d’annoncer la publication récente d’un effort conjoint pour évaluer un flux rapide de séquençage métagénomique objectif à faible profondeur sur les plateformes Illumina. Cette technologie, baptisée PathsDx Test, s’est avérée robuste, rapide et sensible pour le diagnostic des maladies infectieuses.

Le document intitulé "Towards a rapid-turnaround low-depth unbiased metagenomics sequencing workflow on the Illumina platforms" a été publié en ligne dans Medrxiv, et peut être téléchargé à l’adresse suivante: https://medrxiv.org/cgi/content/short/2023.01.02.22283504v1.

Le Dr Clark Cheng, responsable médical d'Aptorum Group Limited: "Nous sommes heureux d’annoncer la performance exceptionnelle de PathsDx pour le diagnostic des maladies infectieuses. Le test PathsDx a atteint jusqu’à présent plus de 95% pour la sensibilité et la spécificité. Notre validation clinique montre également qu’au moins 93% des échantillons de plasma étaient en accord avec les résultats des tests de diagnostic clinique standard (92,9% pour le test de biopsie liquide généralement utilisé dans ce domaine1). Ces résultats sont remarquables en tant qu’étape initiale de validation clinique. Les 7% restants sont des virus avec un très petit génome (5kb), ce qui est un défi commun dans le secteur génomique. Nous disposons pour cela d'un plan de développement de flux de travail visant à détecter ces petits virus du génome, ciblant ainsi la quasi-totalité de l'accord. À ce jour, la tendance de nos résultats de validation suggère également une amélioration supplémentaire de nos statistiques de validation (y compris la comparaison de l’accord avec la norme de diagnostic) basée sur l’augmentation d’autres échantillons de validation clinique. L’effet des différents temps de séquençage a été évalué avec l’exécution de fin jumelée iSeq 100 de 19 heures, une exécution tronquée iSeq 100 simulée plus cliniquement acceptable, et la plateforme MiniSeq rapide de 7 heures. À noter, nos résultats démontrent la capacité de détecter les agents pathogènes de l’ADN et de l’ARN avec un séquençage à faible profondeur. En conclusion, il a été démontré que les plateformes iSeq 100 et MiniSeq sont compatibles avec une identification métagénomique à faible profondeur objective avec le test PathsDx et ses kits de préparation de bibliothèque, et peuvent être choisies en fonction des délais d’exécution requis. Nous sommes également heureux d’avoir créé une base de données génomique d’agents pathogènes de près de 20 000 espèces afin d’aider nos analyses logicielles à identifier, sur une base métagénomique objective, la composition pathogène de l’échantillon de patients. Avec ces résultats remarquables, nous élargissons activement nos sites de validation à Singapour, à Hong Kong et aux États-Unis. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à Illumina pour son soutien à ce projet via des contributions intellectuelles, mécaniques et techniques."

1. https://kariusdx.com/karius-test/clinical-and-analytical-validation

À propos du programme PathsDx d'Aptorum

Le test PathsDx (anciennement connu sous le nom de "RPIDD") est une technologie innovante de diagnostic moléculaire rapide des pathogènes axée sur la biopsie liquide. Grâce à des technologies propriétaires et brevetées, le test PathsDx est développé dans le but d’enrichir, de manière rentable par le biais d’échantillons de sang de patients, l’ADN et l’ARN pathogène pour l’analyse du séquençage du génome pathogène en exploitant la puissance des plateformes de séquençage de nouvelle génération et des analyses logicielles exclusives basées sur l’intelligence artificielle afin d’identifier et de détecter objectivement et rapidement tout agent pathogène étranger (virus, bactéries, champignons, parasites) via sa composition génomique et d’identifier d’autres pathogènes inconnus et nouveaux pathogènes mutés. Le test PathsDx est composé de deux composants exclusifs de séquençage métagénomique de nouvelle génération (mNGS): (i) HostEL pour l’épuisement du milieu humain afin d'enrichir à la fois l’ADN et l’ARN pathogène; (ii) AmpRE pour la préparation d’une bibliothèque d’ADN/ARN pour une amplification globale rentable. Le test PathsDx a été et continue d’être validé dans des échantillons cliniques humains et ces tests ont jusqu’à présent permis de détecter des agents pathogènes (bactéries, champignons, virus à base d’ADN et d’ARN) de manière impartiale.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier en oncologie (notamment les indications oncologiques orphelines), maladies auto-immunes et maladies infectieuses. Aptorum a terminé deux essais cliniques de Phase I pour ses médicaments à petites molécules ALS-4 (SDMR) et SACT-1 (neuroblastome) désigné médicament orphelin, et la mise sur le marché de son agent nutraceutique NLS-2 NativusWell® (ménopause). Le portefeuille de projets d'Aptorum est également enrichi par (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques, notamment par le biais d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur le microbiome pour le traitement des maladies métaboliques; et (ii) le codéveloppement et la validation clinique en cours de sa nouvelle technologie moléculaire de diagnostic rapide d'identification et de détection de pathogènes avec l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

Pour plus d'informations sur la Société, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

