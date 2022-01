Aptorum Group reçoit la désignation de médicament orphelin de la FDA pour son médicament réorienté SACT-1 dans le traitement du neuroblastome

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) ("Aptorum Group" ou "Aptorum"), une société biopharmaceutique de phase clinique, a le plaisir d'annoncer que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a octroyé la désignation de médicament orphelin à SACT-1, un composé réorienté à petites molécules pour le traitement de patients atteints de neuroblastome. Aptorum Group projette de déposer une demande de nouveau médicament expérimental (IND) dans le but d'entamer un essai clinique de Phase 1b/2a pour SACT-1 afin de tester le médicament chez des patients atteints de neuroblastome en 2022.

M. Darren Lui, président et directeur exécutif d'Aptorum Group: "L'octroi de la désignation de médicament orphelin pour SACT-1 dans le traitement du neuroblastome est une nouvelle étape importante dans le développement de notre médicament candidat et reflète à la fois l'engagement de la FDA et d'Aptorum pour combler les besoins cliniques non satisfaits des patients souffrant de neuroblastome. En plus de la finalisation récemment annoncée d'un essai clinique de Phase 1 et de l'obtention d'un brevet pour SACT-1, nous nous concentrons aujourd'hui sur la préparation du dossier IND en vue de lancer des essais cliniques de Phase 1b/2a pour SACT-1 aux États-Unis."

À propos du SACT-1

Le SACT-1 est un médicament à petite molécule réorientée, administré par voie orale et ciblant le neuroblastome. Le mécanisme du SACT-1 a été étudié lors de nos études précliniques afin d'augmenter la mort des cellules tumorales et supprimer l'expression du MYCN (diagnostic clinique commun chez les patients atteints de neuroblastome à haut risque ou en rechute chez lesquels on observe habituellement une amplification du MYCN). Le SACT-1 est conçu pour être utilisé spécifiquement en combinaison avec une chimiothérapie standard.

À propos du neuroblastome

Le neuroblastome est un des cancers à tumeur solide les plus fréquents chez l'enfant, représentant 8% - 10% de toutes les tumeurs enfantines, et environ 15% de tous les décès liés au cancer au sein de la population pédiatrique1. Pour le groupe de patients à haut risque, le taux de survie à 5 ans pour cette condition est d'environ 40-50%, tel qu'observé par l'American Cancer Society2 sur la base des traitements actuels.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d’agents thérapeutiques pour traiter des maladies avec des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine de l’oncologie (notamment les indications orphelines en oncologie) et les maladies infectieuses. Le pipeline d’Aptorum est également enrichi grâce à (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques par le biais, par exemple, d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur le microbiome pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le codéveloppement, avec Accelerate Technologies Pte Ltd, la branche commercialisation de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour, d'une technologie moléculaire novatrice permettant de rapidement identifier des pathogènes et effectuer des diagnostics de dépistage.

Pour de plus amples renseignements sur Aptorum Group, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses prévisions, plans et perspectives d'avenir qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À ce titre, toutes les déclarations qui figurent dans le présent communiqué et qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes tels que « peut », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l'intention », « envisage », « projette », « considère », « pense », « estime », « prédit », « potentiel », ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Aptorum Group a essentiellement basé ces déclarations prospectives, qui comprennent des déclarations concernant les délais prévus pour les soumissions de demandes et les essais, sur ses attentes et projections actuelles concernant des événements et des tendances à venir qui, selon le groupe, pourraient affecter ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d’hypothèses comprenant, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d’autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et difficultés prévues dans ses activités, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, les risques détaillés sur le Formulaire 20-F d’Aptorum Group et dans d'autres documents que la Société est susceptible de déposer à l’avenir auprès de la SEC, ainsi que dans le prospectus reçu par l’Autorité des marchés financiers en France (visa n°20-352) le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de telles déclarations prospectives sont susceptibles d'être modifiées et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans le présent communiqué.

Le Groupe Aptorum décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Cette publication ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel qu'amendé par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Le présent communiqué de presse est fourni « en l'état », sans aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

