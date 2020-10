Aptorum : annonce la clôture d'une offre publique de 9 millions de dollars

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) (« Aptorum Group » ou « Aptorum »), une société biopharmaceutique axée sur les technologies novatrices et ciblant notamment les maladies infectieuses, annonce ce jour la clôture d'une offre publique de 2 769 231 actions ordinaires de classe A d'Aptorum (ou équivalents en actions ordinaires) et de bons de souscription pour un maximum de 2 769 231 actions ordinaires de classe A, à un cours combiné d'offre publique de 3,25 dollars par action et bons afférents. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 3,25 dollars par action, sont exerçables dès leur émission et arriveront à terme au cinquième anniversaire de la date d'émission.

H.C. Wainwright & Co. a agi en qualité d'agent de placement exclusif de l'offre.

Pour Aptorum Group, le produit brut de l'offre est d'environ 9,0 millions de dollars, avant déduction des frais d'agents de placement et autres dépenses estimées de l'offre. Aptorum Group projette d'utiliser avant tout le produit net de l'offre pour réaliser des analyses supplémentaires sur SACT-1 (un médicament réaffecté contre le neuroblastome et d'autres tumeurs solides) et ALS-4 (un médicament candidat à petites molécules contre le staphylocoque doré, y compris le SARM), qui feront prochainement l'objet d'une soumission de nouveau médicament expérimental (IND) afin de lancer, respectivement, des essais cliniques de Phase Ib/IIa chez l'homme, et des essais cliniques de Phase I chez l'homme (après les phases finales d'études pré-IND), pour accélérer le développement de notre pipeline et débuter les phases cliniques respectives, et pour renforcer les activités commerciales, le fonds de roulement et les orientations générales de l'entreprise.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative à cette offre (numéro de dossier 333-248743), ainsi qu’une déclaration d’enregistrement supplémentaire sur formulaire F-1MEF (numéro de dossier 333-249140) déposée conformément au règlement 462(b), ont été déclarées effectives par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (« SEC ») le 29 septembre 2020. L’offre des titres de la Société a été faite par le biais d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Les déclarations d’enregistrement sur formulaires F-1 et F-1MEF ainsi que le prospectus final relatif à l'offre sont disponibles sur le site de la SEC : www.sec.gov. Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus final de l'offre en contactant H.C. Wainwright & Co. à l'adresse 430 Park Avenue, New York, New York 10022, par téléphone au (212) 356-0500 ou par email à l'adresse info@hcwco.com.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits, particulièrement des maladies infectieuses et des cancers (dont des indications orphelines en oncologie). Le pipeline de la société s'est enrichi de plateformes de découverte de médicaments qui permettent de découvrir de nouveaux produits thérapeutiques via des programmes tels que la vérification systématique de molécules médicamenteuses approuvées et des plateformes de recherche sur le microbiome en vue de traitements contre les maladies métaboliques. En marge de cet objectif principal, la société poursuit également des projets thérapeutiques et diagnostiques dans les domaines neurologique, gastroentérologique, des maladies métaboliques, de la santé des femmes et dans d’autres domaines thérapeutiques. Aptorum développe également des projets axés sur la robotique chirurgicale et les compléments naturels destinés aux femmes ménopausées qui en subissent les symptômes.

Pour de plus amples renseignements sur Aptorum Group, veuillez visiter le site www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives d'avenir qui constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse, et ne constituant pas un rappel de faits historiques, peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, on peut reconnaître les déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « peut, devrait, s'attend à, planifie, anticipe, pourrait, a l'intention de, cible, projette, envisage, pense, estime, prévoit, potentiel ou continue », ou par la négation de ces termes ou par d'autres expressions similaires. Le groupe Aptorum a fondé ces déclarations prospectives, qui comprennent des déclarations concernant les délais prévus pour la présentation de demandes et d'essais, en grande partie sur ses attentes et prévisions actuelles concernant les événements et tendances futurs qui, selon le groupe, pourraient affecter son activité, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux changements de gestion et d'organisation annoncés, à la continuité du service et à la disponibilité du personnel clé, à la capacité du groupe à élargir ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires pour des segments de consommateurs supplémentaires, aux résultats du développement, aux stratégies de croissance prévues de la société, aux tendances et défis attendus liés à son activité, ainsi qu'aux attentes concernant sa chaîne d'approvisionnement et sa stabilité, et aux risques plus détaillés dans le formulaire 20-F d'Aptorum Group et dans les autres documents qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le prospectus qui a reçu le visa n° 20-352 de l'Autorité des Marchés Financiers le 16 juillet 2020.

En conséquence, les prévisions contenues dans ces déclarations prospectives sont sujettes à des changements et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse. Aptorum Group n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

