Aptorum : annonce une mise à jour vidéo présentant les données positives relatives à SACT-1 contre le neuroblastome et d'autres types potentiels de tumeur

Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM, Euronext Paris : APM) ("Aptorum Group"), une société biopharmaceutique qui se consacre au développement de nouveaux traitements, y compris d'une approche thérapeutique de prochaine génération ciblant la résistance antimicrobienne, a annoncé que son président et directeur exécutif, Darren Lui, a mis en ligne une mise à jour vidéo pour présenter plus en détail l'actualité de la Société relative aux données positives complémentaires de ses dernières études in vivo, qui démontrent une importante activité de réduction tumorale contre le neuroblastome dans le cadre d'un traitement avec son composé phare SACT-1 en association avec une chimiothérapie standard.

Retrouvez la vidéo à l'adresse suivante : https://youtu.be/YYWqYI6Y2rA

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique qui se consacre au développement et à la mise sur le marché de nouveaux traitements pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum Group poursuit des projets thérapeutiques dans les domaines des maladies orphelines, des maladies infectieuses, des maladies métaboliques, de la santé des femmes et d'autres maladies.

Pour de plus amples renseignements sur Aptorum Group, veuillez consulter le site : www.aptorumgroup.com.

Pour une présentation générale plus détaillée, veuillez consulter le site : https://ir.aptorumgroup.com/static-files/ca36cc65-6f23-4105-895e-f5f234ecca1e

