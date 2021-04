Aptorum : Le groupe Aptorum conclut un accord de transfert de matériel et d'option exclusive de droits de licence avec l'université de Yale pour ses nouveaux immunomodulateurs susceptibles de cibler les maladies auto-immunes et oncologiques.

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) (« Aptorum Group » ou « Aptorum »), une entreprise biopharmaceutique en phase clinique, par l'intermédiaire de sa société affiliée, a conclu un accord de transfert de matériel et d'option (« Accord ») avec l'Université de Yale (« Yale ») dans le but d'évaluer un groupe de nouveaux immunomodulateurs en phase préclinique. Les nouveaux immunomodulateurs pourraient un jour cibler des maladies auto-immunes et oncologiques, notamment, mais sans s'y limiter, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et la sclérose en plaques, ainsi que plusieurs types de cancers, le tout sous réserve d'un développement et de tests précliniques supplémentaires. Aptorum a également obtenu une option exclusive de droits de licence pour les nouveaux immunomodulateurs et les droits de propriété intellectuelle affiliés, y compris ses droits de brevet et son savoir-faire, en vertu des conditions de licence et conformément à une liste de conditions contraignante intégrée à l'accord.

Dans le cadre de cet accord, Aptorum sera chargée d'évaluer les nouveaux immunomodulateurs conçu d'abord par Yale contre le lupus, l'arthrite, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies neurodégénératives ou d'autres indications oncologiques. Après avoir exercé son option de droits de licence, Aptorum, soutenu par Yale, s'engagera à développer et commercialiser un ou plusieurs de ces nouveaux immunomodulateurs.

M. Ian Huen, président-directeur général de Aptorum Group, a déclaré : « Aptorum est très heureuse de s'associer à Yale pour valider et développer sa nouvelle classe d'immunomodulateurs. Aptorum estime que ces immunomodulateurs sont susceptibles de faire progresser la découverte de médicaments de première classe et favoriser le développement de ces médicaments pour des maladies auto-immunes potentielles et des maladies oncologiques en particulier. Par exemple, de nombreux rapports ont signalé que les infections à la COVID-19 déclenchent souvent un orage de cytokines chez les patients, suivi de réactions auto-immunes indésirables et souvent fatales,1 c'est pourquoi nous allons également explorer les applications potentielles des immunomodulateurs pour le traitement de ces orages de cytokines. Grâce à cette initiative, nous attendons avec impatience de pouvoir étendre stratégiquement notre empreinte de développement au traitement de ces maladies avec d'autres applications potentielles, par exemple dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses, qui retiennent déjà tout l'intérêt de notre entreprise ».

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'actifs thérapeutiques pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en particulier les maladies infectieuses et les cancers (notamment les indications oncologiques orphelines). Le pipeline d'Aptorum s'est également enrichi par la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent de trouver de nouveaux actifs thérapeutiques grâce à des programmes tels que le criblage systématique de molécules médicamenteuses existantes et approuvées, et grâce à une plateforme de recherche fondée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques. Aptorum a également des projets orientés vers la recherche sur le microbiome et la commercialisation d'un supplément naturel destiné aux femmes ménopausées et souffrant de symptômes connexes.

Pour de plus amples informations sur Aptorum, veuillez consulter le site www.aptorumgroup.com.

À propos du Bureau de la Recherche coopérative de Yale, Université de Yale

Depuis sa création en 1982, le Bureau de la Recherche coopérative de Yale (OCR) a construit un important portefeuille d'inventions et de brevets, devenant ainsi un moteur du développement économique régional. Sa mission consiste à faciliter l'application des résultats de la recherche des laboratoires de Yale à des produits et services qui profitent aux entreprises. L'OCR est reconnu comme une force motrice permettant de catalyser la croissance économique en identifiant, conseillant et soutenant les technologies en phase de démarrage et en orientant la transition vers des entreprises solides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://ocr.yale.edu/

