Aptorum : poursuit le développement de son nouveau candidat préclinique ciblant les pathologies gynécologiques avec Exeltis.

La société biopharmaceutique de stade clinique Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) (ci-après « Aptorum ») vient de conclure un accord avec Exeltis (une division du groupe pharmaceutique mondial Insud Pharma) afin de poursuivre le développement d’un nouveau candidat préclinique d’Aptorum dans l’Union européenne et en Amérique latine, et ensuite le produire et le commercialiser. Cette collaboration sera le cas échéant étendue aux États-Unis. Le nouveau candidat est envisagé pour le traitement de pathologies gynécologiques telles que l’endométriose et les troubles associés. Pour les autres régions du monde, l’accord prévoit qu’Aptorum conserve le droit de poursuivre le développement mais aussi de mener des recherches fondamentales supplémentaires sur son candidat. La commercialisation du produit est soumise aux approbations réglementaires requises dans chaque pays et territoire.

Le docteur Clark Cheng, directeur médical et exécutif d’Aptorum Group Limited, commente : « L’endométriose est une pathologie gynécologique systémique, souvent douloureuse et chronique, qui touche selon les estimations environ 10 % des femmes en âge de procréer1. Les symptômes de l’endométriose comprennent notamment des douleurs chroniques et, dans les cas extrêmes, l’infertilité. Cette maladie a donc d’importantes répercussions physiques, émotionnelles et économiques pour les patientes. À l’heure actuelle, le traitement passe essentiellement par la chirurgie et/ou la prise d’hormones (contraceptifs oraux), ce qui n’est pas idéal, en particulier pour les patientes en âge de procréer2. Nous sommes convaincus que l’approche non hormonale permise par notre candidat peut potentiellement répondre aux besoins de ces patientes et nous nous réjouissons de collaborer avec Exeltis afin de développer ce produit et d’offrir une alternative viable à toutes ces femmes ».

À propos d’Exeltis

Exeltis est une division en pleine croissance du groupe intégré Insud Pharma, spécialisé dans les sciences de la vie. Forte de sa position de leadeuse dans le segment de la santé féminine, elle ne cesse d’innover et recherche en permanence de nouveaux traitements et dispositifs permettant d’améliorer la santé et le bien-être des femmes partout dans le monde. Présente dans plus de 40 pays, Exeltis réunit une équipe de plus de 4 000 professionnels, soutenus par un réseau mondial de production. Exeltis a pour objectif premier de soutenir les femmes et de prendre soin d’elles, à chaque étape de leur vie. Elle propose un vaste portefeuille de produits répondant aux besoins des femmes en matière de fertilité, de santé procréative, de contraception, de grossesse, d’accouchement et de ménopause. Ces dernières années, Exeltis s’est également diversifiée pour couvrir des troubles neurologiques, ophtalmologiques et endocriniens.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM ; Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses et des cancers (y compris les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de projets d'Aptorum est également enrichi par (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques par le biais, par exemple, d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le codéveloppement d'une nouvelle technologie moléculaire de diagnostic rapide d'identification et de détection de pathogènes avec Accelerate Technologies Pte Ltd, bras commercial de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

Pour en savoir plus concernant Aptorum, rendez-vous sur www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives à Aptorum Group Limited et à ses attentes, projets et perspectives futures, qui constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, toute déclaration figurant dans ce document qui ne constitue pas une déclaration basée sur des faits historiques peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut, devrait, s'attend à, envisage, anticipe, pourrait, a l'intention de, cible, prévoit, projette de, croit, estime, prédit, potentiel ou continue », ou leur contraire, ou d'autres expressions similaires. Aptorum Group a basé ces déclarations prospectives, qui contiennent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission des demandes et les essais, essentiellement en raison de ses attentes et projections actuelles concernant des tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés dans la direction et l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre sa gamme d'assortiments de produits en proposant des produits additionnels dans des catégories de consommateurs supplémentaires, les résultats de ses activités, les stratégies de croissance prévues de l'entreprise, les tendances et défis prévus de son activité, ses attentes en matière de chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le formulaire 20-F d'Aptorum Group et dans d'autres rapports pouvant être déposés par Aptorum Group auprès de la SEC à l'avenir et dans le prospectus ayant reçu le visa n°20-352 de l'Autorité des marchés financiers, le 16 juillet 2020.

En conséquence, les prévisions contenues dans ces déclarations prospectives sont sujettes à des changements et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse. Aptorum Group n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Ce communiqué de presse est fourni en l'état, sans aucune représentation ni garantie d'aucune sorte.

