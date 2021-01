Aptorum : reçoit l'autorisation de Santé Canada pour entamer un essai clinique de Phase 1 sur l'ALS-4, un médicament à petite molécule destiné à traiter les infections à staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), y compris le staphylocoque...

Aptorum Group reçoit l'autorisation de Santé Canada pour entamer un essai clinique de Phase 1 sur l'ALS-4, un médicament à petite molécule destiné à traiter les infections à staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), y compris le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM)

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) ) (« Aptorum Group » ou « Aptorum »), une société biopharmaceutique axée sur les nouvelles technologies, dont le ciblage des maladies infectieuses, a annoncé l'obtention, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Aptorum International Limited, d'une autorisation de l'Agence de santé publique du Canada (Santé Canada) à la suite de sa demande d'essai clinique (DEC) portant sur une étude de Phase 1 ayant pour objet l'ALS-4, un médicament à petite molécule administré oralement et destiné à traiter les infections causées par le staphylocoque doré, y compris le SARM.

Le Dr Clark Cheng, responsable médical et directeur exécutif d'Aptorum Group, a déclaré : « L'autorisation de notre DEC portant sur l'ALS-4 constitue l'un de nos objectifs stratégiques ciblés pour 2021 et une étape majeure pour la société. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la conversion d'Aptorum Group en société de stade clinique et reflète le potentiel de notre rigueur scientifique et de notre nouvelle approche des produits. Nous nous engageons à proposer des traitements novateurs dans le domaine des besoins médicaux non satisfaits, à commencer par les infections à staphylocoque doré. »

Il est prévu que l'essai clinique de Phase 1 soit mené au Canada et passe par le recrutement de 48 volontaires sains pour la cohorte qui se verra administrer une dose unique croissante (single-ascending dose ou SAD) et de 24 volontaires sains pour celle qui recevra une dose multiple croissante (multiple-ascending dose ou MAD). L'objectif premier de cet essai est d'évaluer l'innocuité et la tolérance des SAD et MAD d'ALS-4 administrées oralement à des sujets en bonne santé. Le second objectif est d'évaluer le profil pharmacocinétique des SAD et MAD d'ALS-4 dans les mêmes conditions.

À propos de la molécule ALS-4

Faisant partie d'Acticule, la plateforme de maladies infectieuses d'Aptorum Group, l'ALS-4 est une petite molécule inédite de première catégorie, administrée oralement et développée dans le cadre d'une approche antivirulence de ciblage du staphylocoque doré et du SARM. L'ALS-4 est susceptible d'atténuer la résistance antimicrobienne en réduisant la pression sélective et en rendant la bactérie extrêmement sensible à la clairance immunitaire de l'hôte. L'ALS-4 devrait pouvoir être administré seul, mais aussi combiné à d'autres antibiotiques existants comme la vancomycine.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société pharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'agents thérapeutiques destinés à traiter des pathologies à besoins médicaux encore non satisfaits, en particulier les maladies infectieuses et les cancers (y compris les indications orphelines en oncologie). Le portefeuille de projets d'Aptorum s'est également enrichi grâce à la création de plateformes de découverte de médicaments donnant lieu à la mise au point de nouveaux agents thérapeutiques à travers des programmes tels que le contrôle systématique des molécules pharmaceutiques déjà approuvées, et grâce à la plateforme de recherche basée sur le microbiome dans le cadre du traitement des maladies métaboliques. Aptorum mène également des projets axés sur la recherche sur le microbiome et la mise sur le marché d'un complément naturel destiné aux femmes ménopausées et qui en subissent les symptômes.

Pour de plus amples informations relatives à Aptorum Group, veuillez vous rendre sur www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

