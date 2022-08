Présentation d'Aptorum Group Limited à la conférence annuelle H.C. Wainwright sur les investissements mondiaux qui se tiendra du 13 au 16 septembre 2022

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM), une société biopharmaceutique de stade clinique vouée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie, maladies auto-immunes et maladies infectieuses, annonce aujourd'hui que M. Darren Lui, PDG et directeur exécutif d'Aptorum Group, fera une présentation présentielle et virtuelle à la H.C. Wainwright Global Investment Conference, qui se déroulera du 13 au 16 septembre 2022 à New York.

La direction d'Aptorum Group sera disponible et organisera des réunions présentielles et en ligne avec des investisseurs institutionnels durant toute la conférence. Pour vous inscrire à la conférence, rendez-vous sur: https://hcwevents.com/annualconference/.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché d’agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier en oncologie (notamment les indications oncologiques orphelines), maladies auto-immunes et maladies infectieuses. Aptorum a terminé deux essais cliniques de Phase I pour ses médicaments à petites molécules ALS-4 (SDMR) et SACT-1 (neuroblastome) désigné médicament orphelin, et la mise sur le marché de son agent nutraceutique NLS-2 Nativuswell (ménopause). Le portefeuille de projets d'Aptorum est également enrichi par (i) la mise en place de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux actifs thérapeutiques, notamment par le biais d'un criblage systématique de molécules médicamenteuses approuvées existantes, et d'une plateforme de recherche basée sur le microbiome pour le traitement des maladies métaboliques; et (ii) le codéveloppement et la validation clinique en cours de sa nouvelle technologie moléculaire de diagnostic rapide d'identification et de détection de pathogènes avec la division commerciale de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

Pour de plus amples informations relatives à la société, rendez-vous sur www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés relatifs à Aptorum Group Limited et à ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits passés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l’emploi de termes comme "pourrait", "devrait", "s'attend à", "prévoit", "anticipe", "a l'intention de", "cible", "projette", "envisage", "pense", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Aptorum Group a essentiellement basé ces énoncés prospectifs, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission de demandes et les essais, sur ses attentes et projections actuelles par rapport aux tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses incluant, sans toutefois s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d’autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et difficultés prévues dans ses activités, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, les risques détaillés sur le formulaire 20-F d'Aptorum Group et d'autres dossiers qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le prospectus reçu par l'Autorité des Marchés Financiers, visa n°20-352, le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les présentes.

Aptorum Group n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Ce communiqué de presse est fourni en l'état, sans aucune représentation ni garantie d'aucune sorte.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

