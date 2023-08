Aptose Biosciences Inc. est une société canadienne de biotechnologie en oncologie de précision en phase clinique. Elle se consacre à la mise au point d'inhibiteurs de kinases pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans des cancers potentiellement mortels, tels que la leucémie myéloïde aiguë (LMA), certaines tumeurs malignes à cellules B, le syndrome myélodysplasique à haut risque (SMD) et d'autres hémopathies malignes. Son HM43239 est en cours d'évaluation dans une étude internationale de phase I/II chez des patients atteints de LMA récidivante ou réfractaire. Son Luxeptinib est en cours d'évaluation dans un essai de phase I a/b chez des patients atteints de tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires, et dans un essai séparé de phase I a/b chez des patients atteints de LMA récidivante ou réfractaire ou de SMD à haut risque. Son APTO-253 est une petite molécule inhibitrice de l'oncogène MYC au stade des essais cliniques de phase Ia/b pour le traitement des patients atteints de cancers du sang récidivants ou réfractaires (R/R), y compris la LAM et les SMD à haut risque. Son programme APL-581 est un inhibiteur de protéine et de kinase à double motif bromodomaine et domaine extra-terminal.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale