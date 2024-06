Aptose Biosciences Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de médicaments de précision répondant à des besoins cliniques non satisfaits en oncologie, avec un accent initial sur l'hématologie. Le portefeuille de petites molécules thérapeutiques anticancéreuses de la société comprend des produits conçus pour être efficaces en monothérapie et pour améliorer l'efficacité d'autres thérapies et régimes anticancéreux sans toxicité superposée. La société a deux inhibiteurs de kinases oraux en phase de développement clinique pour les hémopathies malignes : le tuspetinib (HM43239), un inhibiteur de kinases myéloïdes administré par voie orale, étudié en monothérapie et en association dans le cadre de l'essai international de phase I/II APTIVATE chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante ou réfractaire ; et le luxeptinib (CG-806), un double inhibiteur de kinases lymphoïdes et myéloïdes administré par voie orale, en phase I a/b de développement pour le traitement de patients atteints d'hémopathies malignes récidivantes ou réfractaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale