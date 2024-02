Aptus Value Housing Finance India Limited est une société de crédit immobilier basée en Inde. La société est principalement engagée dans le financement du logement et toutes les autres activités sont accessoires aux activités principales de la société. Elle est également engagée dans l'octroi de prêts pour des activités autres que le financement du logement sous la forme de prêts contre des biens (LAP). Ses produits comprennent des prêts au logement, des LAP et des services d'assurance. Le principal produit proposé par la société vise à répondre aux besoins de financement du logement à long terme de ses clients. Les LAP sont des prêts accordés pour le refinancement des fonds utilisés pour la construction/l'achat d'une maison. Le LAP comprend deux produits, à savoir le LAP-Construction et le LAP-Achat. Elle propose des produits liés au financement du logement. Elle propose à ses clients une assurance bouclier de crédit dans le cadre de laquelle la totalité du prêt en cours est remboursée par la compagnie d'assurance en cas de décès d'un client. Sa filiale, Aptus Finance India Private Limited, est une société financière non bancaire.

Secteur Banques