AQ Group AB est une société basée en Suède qui développe, fabrique et assemble des composants et des systèmes pour des clients industriels. Les activités de la société se répartissent en deux segments : Système et Composant. Le segment Système comprend les secteurs d'activité des armoires électriques et des produits de système, et produit des systèmes, des solutions d'alimentation et d'automatisation et assemble des machines complètes en étroite collaboration avec les clients. Le segment des composants englobe les domaines d'activité du moulage par injection, des composants inductifs, des systèmes de câblage, du traitement des tôles, ainsi que des technologies spéciales et de l'ingénierie. Ce segment produit des transformateurs, des systèmes de câblage, des composants mécaniques, des tôles perforées et des thermoplastiques moulés par injection. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales en Finlande, en Estonie, au Mexique, en Inde, au Canada et en Chine, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques