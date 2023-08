Aquafil SpA est une entreprise textile italienne spécialisée dans la production et la distribution de fibres et de polymères, notamment de polyamide 6. Elle opère à travers trois secteurs de produits : Fil pour tapis, Fil pour vêtements et Ingénierie. Yarn for Carpets produit des filaments pour les revêtements de sol textiles qui fournissent les fabricants de tapis opérant sur différents marchés, tels que l'automobile (tapis de voiture et rembourrage) et le résidentiel, entre autres. Yarn for Garments soutient l'industrie de l'habillement en fournissant ses produits aux fabricants de vêtements, de maillots de bain et de vêtements de sport. Engineering fournit aux usines de polymères de polyamide et de polyester des services et des solutions liés au marché, en se concentrant sur les installations industrielles chimiques, la conception et l'ingénierie des processus de polymères et les installations de séchage. Le groupe est présent dans huit pays sur trois continents avec 17 usines employant plus de 2 800 personnes en Italie, en Slovénie, en Croatie, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Thaïlande et en Chine.

Secteur Textiles et Cuirs