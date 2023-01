Autostrade Meridionali en tête ; Aquafil en baisse

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap lundi après-midi à Piazza Affari.

FT FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Autostrade Meridionali prend la tête et s'envole avec un gain de 13%. L'action a augmenté de 80% au cours du dernier mois et de plus de 143% au cours de la dernière année.

Seri Industrial a également fait bonne figure, avec une hausse de 8,2 % à 5,67 euros par action. Guevora Fund a augmenté sa position courte sur le titre à plusieurs reprises au cours de la dernière semaine de décembre, passant de 1,37% à 1,60% mercredi dernier.

Aquafil se situe en bas de l'échelle, en baisse de 2,8% à 5,97 euros par action. L'action a gagné 2,2 % au cours des trente derniers jours, mais a cédé 22 % au cours de l'année écoulée.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

