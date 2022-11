Aquarius Surgical Technologies Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 septembre 2022

Aquarius Surgical Technologies Inc. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,000862 million de CAD, contre 0,013993 million de CAD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,023473 million CAD, contre 0,145834 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,168223 million CAD, contre 0,188195 million CAD l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'élève à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,010322 million de CAD, contre 0,01974 million de CAD l'année précédente. Le revenu s'est élevé à 0,127858 million de CAD, contre 0,196028 million de CAD l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 0,361894 million de CAD, contre 0,430849 million de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,02 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,02 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente.